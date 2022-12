Remy Ramjiawan

Dinsdag 27 december 2022 15:19 - Laatste update: 15:38

Tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen ziet de titel Europese sporter van 2022 aan zijn neus voorbijgaan. De onderscheiding is door tennisster Iga Swiatek gewonnen en polsstokhoogspringer Armand Duplantis is de vicekampioen. De Red Bull-coureur is uiteindelijk als derde geëindigd.

Sinds 1958 wordt de Europese verkiezing georganiseerd door het Poolse persbureau PAP. Uiteindelijk stemmen twintig persbureaus uit heel Europa mee en voor de tweede keer op rij, wist een tennisser met de prijs naar huis te gaan. Afgelopen jaar was de eer aan Novak Djokovic en werd Verstappen ook derde. Wel is de Limburger verkozen tot de Nederlandse sportman van het jaar, dat vorige week werd gehouden.

Award

Zelfs de tweede wereldtitel op rij kon er niet voor zorgen dat Verstappen er met de titel Europese sporter van 2022 vandoor ging. De Poolse Swiatek wist uiteindelijk met 118 stemmen te winnen. Verstappen kon rekenen op 82 stemmen, wat hem op de derde plek achter de Zweedse Duplantis brengt. Verstappen was niet de enige Nederlander die mee mocht dingen naar de titel. Annemiek van Vleuten is uiteindelijk geëindigd op de dertiende plek en baanwielrenner Harrie Lavreysen moet het doen met een achttiende positie.

