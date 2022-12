Redactie

Dinsdag 27 december 2022 09:32 - Laatste update: 11:03

Kelly Piquet (34) zou maar wat graag kinderen willen met Max Verstappen (25), zo heeft ze onthuld in de Nederlandse editie van Vogue. Piquet heeft al een dochter uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, maar zou graag nog een broertje of zusje voor Penelope op de wereld zetten.

Piquet had enige tijd een relatie met Kvyat, met wie ze een dochter kreeg. Penelope werd op 27 juli 2019 geboren, maar niet veel later gingen Piquet en Kvyat uit elkaar. Enige tijd later verloor de Braziliaanse schone haar hart aan Verstappen, met wie ze nu al ruim twee jaar samen is. De twee tortelduifjes lijken nog lang niet op elkaar te zijn uitgekeken, want als het aan Piquet ligt, gaan zij en Verstappen nog een broertje en/of zusje op de wereld zetten voor Penelope. Waar Piquet normaliter erg gesloten blijft over haar privƩleven, heeft ze tegenover Vogue wel onthuld dat ze graag kinderen wil met de negen jaar jongere Verstappen.

Piquet en Verstappen willen graag kinderen

Piquet en Verstappen hebben beide nog een kinderwens, zo onthult ze. "Persoonlijk zou ik graag meer kinderen willen", aldus de brunette. Verstappen staat er hetzelfde in, zo zei hij in een exclusief interview met De Limburger: "Ik wil zeker kinderen." Het is verrassend dat de twee tortelduifjes iets loslaten over hun privƩsituatie, want beiden praten niet graag over hun relatie. "Het is fijn om sommige dingen tussen ons en ons alleen te houden", zo bevestigt Piquet. Verstappen deelt die mening. "Ik heb die behoefte gewoon niet, om mijn privƩleven aan de buitenwereld te showen. Kelly doet het ook veel minder dan vroeger", aldus de regerend wereldkampioen.

Mochten Verstappen en Piquet een kersverse zuigeling op de wereld zetten, dan is dit voor Verstappen zijn eerste eigen kind. De 25-jarige is echter al wel nauw betrokken bij het leven van Penelope (3) en daarnaast heeft zijn zusje Victoria ook al twee kleine koters rondlopen. Verstappen heeft dus al wel enige ervaring met kinderen.