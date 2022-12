Remy Ramjiawan

Zondag 25 december 2022 16:29 - Laatste update: 16:30

Volgens drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart, wordt het tijd dat de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) weer meer invloed krijgt in de Formule 1. De FIA en de FOM nemen vandaag de dag beslissingen die niet altijd in het voordeel van de rijders zijn en na de eerdere kritiek van Lewis Hamilton, vindt Stewart ook dat er meer macht naar de GPDA moet gaan.

George Russell is op dit moment de voorzitter van de GPDA. In die rol komt hij op voor de belangen van de coureurs en probeert hij problemen aan de kaak te stellen. Toch is de rol van het orgaan in de afgelopen periode steeds kleiner geworden. Vandaag de dag zijn Liberty Media en de FIA degene die zonder overleg met de coureurs beslissingen maken en dat terwijl een overleg met de GPDA vaak op zijn plaats zou zijn. Het zorgde in Djedda voor verontwaardigde gezichten, toen de raketaanval het raceweekend op zijn kop zette. De coureurs twijfelde of het weekend wel door moest gaan, terwijl Formule 1-CEO Stefano Domenicali - zonder overleg - de voortgang van het weekend al had bevestigd.

Artikel gaat verder onder video

Verkeerd

Stewart, zelf voormalig voorzitter van de rijdersvakbond geweest, ziet de invloed van de bond steeds minder worden en uit bij Express Sport zijn zorgen. "Ik denk dat dat verkeerd is. Ik denk dat we meer te zeggen moeten hebben", legt hij uit. Het orgaan is sinds 1961 actief in de koningsklasse en in het verleden was de invloed groter dan vandaag de dag. De keuzes van de FIA en de FOM werden niet altijd gepikt en de GPDA zorgde tweemaal zelfs voor een boycot van een race, namelijk de Grand Prix van Belgiƫ in 1969 en de Grand Prix van Duitsland in 1970.