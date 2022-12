Brian Van Hinthum

Zaterdag 24 december 2022 16:45

Max Verstappen heeft er een uniek seizoen op zitten in de Formule 1. De Red Bull-coureur won maar liefst vijftien van de 22 races en wist zich al in Japan tot wereldkampioen te kronen. Onder die vijftien races had hij de nodige pareltjes er tussen zitten en hij kiest dan ook zijn allermooiste race van 2022.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

Mooiste race

Tijdens zijn weg naar de tweede titel leverde Verstappen een aantal prachtige zeges af. Zijn zegetochten in Hongarije en Spa blijven natuurlijk bij, maar ook het raceweekend in Zandvoort was er eentje om in te lijsten. Verstappen kiest zijn mooiste zege. "Sowieso Spa, omdat eigenlijk alles goed ging dat weekend. Spa is altijd al mijn favoriete circuit geweest, maar meestal waren we daar te langzaam op rechte stukken. Om dat te compenseren moesten we met minder downforce rijden, maar daardoor begonnen we te glijden in de tweede sector. Dan had je iets te weinig downforce voor dat gedeelte. Maar dit jaar ging alles goed", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Verstappen wist het al

De Red Bull-coureur vervolgt: "Toen we voor het eerst de baan op gingen met de auto, voelde het al goed aan. Daarna heb ik ook bijna niets meer veranderd aan de set-up, dat gebeurt niet vaak. Zelfs met die gridstraf wist ik al dat ik de race zou winnen als ik de eerste ronde zonder schade door kon komen. Het was ook best grappig om in Q3 maar één run te doen en in de pitbox te staan terwijl iedereen nog een keer naar buiten ging. Die momenten moeten we echt koesteren, want zulke weekenden beleef je niet vaak in F1", besluit hij.