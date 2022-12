Remy Ramjiawan

Daar waar Max Verstappen jarenlang het project van vader Jos was, heeft de vijftigjarige Verstappen inmiddels zelf ook weer een actieve racecarrière in de rallysport. De regerend Formule 1-kampioen weet dat er in de rally relatief veel ongelukken gebeuren en is iedere keer weer blij als hij, via de live timing, zijn vader de ronde ziet doorkomen.

In gesprek met De Limburger bespreekt de Nederlander zijn leven buiten de koningsklasse. Daarin kijkt hij naar zijn vader, die inmiddels zelf ook weer zijn racecarrière heeft opgepakt. Verstappen senior heeft vanaf 1994 tot en met 2003 in de Formule 1 gezeten, met een aantal pauzes ertussen. In 2005 ging Jos 'The Boss' aan de slag als coureur in het A1 Grand Prix-kampioenschap, maar na één seizoen stopte hij weer in de klasse. Uiteindelijk ging hij aan de slag met zoon Max, die zich na het 2022-seizoen voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1 mag noemen.

Verstappen senior sloot begin december het rallyseizoen af met de Spa Rally, waarbij hij uiteindelijk als 31e werd genoteerd in het eindklassement. In de rallysport ligt het gevaar in een klein hoekje en zoon Max moet erkennen dat hij de gevaren ziet. "In de rally gebeuren relatief best veel ongelukken. Je schrijft per jaar minimaal één auto af. De races die hij rijdt zijn wel iets veiliger dan sommige races in het wereldkampioenschap, maar toch… Ik volg hem altijd via live timing en dan ben ik iedere keer weer blij als hij doorkomt, ja", zo legt de Red Bull-coureur uit.

In het verleden moest Jos zoon Max bij de les houden, inmiddels zijn de rollen af en toe omgedraaid. "Ik zeg altijd tegen hem dat hij uit moet kijken. Dat zegt hij trouwens ook altijd tegen mij", legt de 25-jarige Verstappen uit. Ondanks dat Verstappen senior in de nadagen van zijn carrière zit, is het fanatisme nog altijd aanwezig. "Kijk, hij wil het altijd zo goed mogelijk doen met alle risico’s van dien. Ik zeg dan: het hoeft niet meer. Je hóeft niet te winnen. Je kunt ook gewoon plezier hebben als je soms 1 procent minder risico neemt", aldus Verstappen.