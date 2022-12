Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 december 2022 10:22 - Laatste update: 10:29

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen gaat ervan uit dat de straf die Red Bull Racing opgelegd heeft gekregen, nog wel te voelen zal zijn in 2023. Het Oostenrijkse team kijkt aan tegen een boete van zeven miljoen dollar en mag minder tijd aan de ontwikkeling van de auto spenderen. Vooral dat laatste zou nog weleens een effect kunnen hebben op het 2023-seizoen.

Vanaf 2022 heeft de Formule 1-wereld kennis gemaakt met de nieuwe generatie auto's. Het betekent dat elk team een nieuwe kans heeft gehad om een auto te ontwikkelen die om de prijzen kan strijden. Red Bull heeft het kunstje perfect uitgevoerd, want niet alleen Verstappen wist met de wereldbeker naar huis te gaan, de Oostenrijkse renstal heeft ook de bokaal voor de teams in de wacht weten te slepen. Red Bull Racing heeft echter de limiet van het kostenplafond in 2021 overschreden, daardoor kan het rekenen op een straf, die in 2023 mogelijk een effect zal gaan hebben.

Vertrouwen

Bij Auto Motor und Sport draait de 25-jarige Limburger er niet omheen: "Het gaat ons pijn doen. Maar ik heb er vertrouwen in dat mijn team het goed zal doen en dat we een goede start zullen hebben." Het nieuwe reglement is al één jaar van kracht en dus weten de teams veel beter in welke richting de ontwikkeling moet gaan. "We weten waar we moeten beginnen en waar we aan moeten werken. Als we niet weten in welke richting we moeten werken, dan zou dat een nog groter probleem zijn", zo legt hij zijn vertrouwen in het technische team.

'Moet goed komen'

Toch moet de straf niet worden onderschat en het kan mogelijk invloed hebben op het kampioenschap. "We zullen in de loop van het jaar ontdekken hoeveel we eigenlijk lijden. Onze auto was concurrerend", wijst hij naar de RB18. Verstappen wist de afgelopen twee jaar het seizoen als kampioen af te sluiten en heeft logischerwijs dan ook het vertrouwen in zijn formatie. "Als we de vaart erin houden, moet het goed komen", aldus de regerend kampioen.