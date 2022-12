Brian Van Hinthum

Maandag 12 december 2022 12:08 - Laatste update: 15:08

Giedo van der Garde is maandag voor de derde keer vader geworden. Rond 00:40 uur is zijn tweede dochtertje Bobbie D. geboren en de kersverse vader maakt daar trots op zijn social media-kanalen melding van door te poseren met zijn lieftallige Denise Boekhoorn en hun nieuwe wondertje.

Het is de derde keer dat Van der Garde en Boekhoorn bevallen zijn van een kindje. Na een zoontje [Jaxx] en een dochtertje [Billie Rose] is het gelukkige tweetal nu van een derde kleine bevallen. Van der Garde en Boekhoorn zijn sinds 2013 officieel samen, nadat ze op 16 december van dat jaar samen in het huwelijksbootje stapten. Bijna negen jaar later is dus de derde spruit van de familie op de wereld gezet. Zowel mama Boekhoorn als Bobbie maken het qua gezondheid goed.

Artikel gaat verder onder video

Niet helemaal de bedoeling

Hoewel het tweetal natuurlijk dolgelukkig is met het nieuwe familielid, was het niet helemaal de bedoeling dat er nog een vijfde gezinslid in huize Van der Garde toegevoegd werd. Vlak voordat Boekhoorn zwanger raakte, liet Van der Garde zich steriliseren om een stop te zetten op de gezinsuitbreiding. Dat ging echter niet helemaal mis, liet hij destijds weten aan Story. "2 weken voordat ik er een knoop in liet leggen, kwam er nog eentje tussendoor. Een ongelukje, want na 2 kids had ik zoiets van: ik ben er wel klaar mee. In het begin dachten we: wat gaan we doen? Maar als je de 1e echo hebt gezien en je hoort het hartje kloppen, wil je geen andere beslissing nemen dan er gewoon voor te gaan", liet hij toen optekenen. Maandag was het dus eindelijk zo ver.