Jock Clear deelt de complimenten uit aan Red Bull Racing voor het telkens vinden van wat tijdwinst in 2022. De senior performance engineer in dienst van Ferrari, zag het Oostenrijkse team telkens doorpakken en wist niet hoe Red Bull dat voor elkaar kreeg.

De formatie uit Milton Keynes kende in een valse start in 2022. Nadat de betrouwbaarheidsproblemen in de beginfase van het seizoen waren opgelost, kon het team gaan werken aan de snelheid. Het zorgde ervoor dat de RB18 per race sterker werd en na de zomerstop leek er geen maat op de wagen van de Oostenrijkers te zitten. Clear heeft het vanaf een afstandje bekeken en vergelijkt het bij Motorsport.com met de mentaliteit van bokslegende Muhammad Ali.

Doorontwikkeling

Het team van Ferrari gaf zich in 2022 gewonnen en zag Red Bull Racing niet alleen de coureurstitel pakken, ook in het constructeurskampioenschap wist de formatie uit Milton Keynes de prijzen te pakken. Clear moet dan ook toegeven dat Red Bull het klusje uitstekend heeft uitgevoerd. "Ik denk dat dat waarschijnlijk Red Bulls kracht is dit jaar, omdat ze flexibel lijken te zijn geweest. Er waren momenten dat het een beetje een Muhammad Ali aanpak was. Het leek alsof je ze in de touwen had en ze kronkelden een beetje en kwamen er dan uit en 'bang'. En dan heb je zoiets van: "Oh, mijn God, waar hebben ze dat gevonden?", zo wijst hij naar de verbazing bij de Scuderia.

Max Verstappen & Charles Leclerc

Steile leercurve

In 2021 ging het kampioenschapsgoud al naar Max Verstappen toe en die ervaring heeft het team geholpen, zo ziet Clear. "Ik denk dat dat gewoon de ervaring is die ze als wereldkampioenen hebben gehad. En daar moeten we aan wennen", legt hij realistisch uit. Dat Ferrari uiteindelijk niet met de prijzen er vandoor is gegaan, dat wordt toegerekend aan teambaas Mattia Binotto, die aan het einde van 2022 afscheid neemt bij de Scuderia. Clear gaat ervan uit dat het team leert van de titelstrijd. "Dit jaar is een grote hulp geweest. We hebben vooraan gestaan, we hebben vooraan gevochten. We hebben enorm veel geleerd dit jaar en we zitten in een steile leercurve, net als alle teams", aldus Clear.