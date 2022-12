Remy Ramjiawan

Woensdag 7 december 2022 10:22 - Laatste update: 10:47

Voormalig technisch directeur van Mercedes Paddy Lowe, geeft aan dat hij 'heel blij' is met Max Verstappen als kampioen van het 2021-seizoen. Het geheel gebeurde onder controversiële omstandigheden, maar volgens de Brit is dat nu juist typisch Formule 1 en één van de redenen waarom de sport zo goed wordt bekeken.

Lowe heeft flinke staat van dienst in de Formule 1. In 1987 begon de Brit bij het team van Williams, om vervolgens vanaf 1993 tot en met 2013 bij McLaren aan de slag te gaan. Nadat hij afscheid had genomen bij het team uit Woking, kwam de interesse vanuit Mercedes. Tot 2016 was Lowe actief bij het team uit Brackley, om vervolgens in 2017 weer terug te keren naar Williams. Over de titelstrijd in 2021 is al veel gezegd en vanuit de hoek van Mercedes wordt er met schande over de finale in Abu Dhabi gesproken, maar Lowe voelt daar niets voor en bij PlanetF1 legt hij het uit.

'Formule 1 is een sport van controversie'

Verstappen wist in 2022 in Japan, tijdens een aantal momenten van verwarring, de titel naar zich toe te trekken en Lowe is blij dat het ditmaal zonder gedoe is gegaan. "Goed om te zien dat Max zonder discussies het kampioenschap veilig stelt. Ik was best blij dat hij het vorig jaar won, eigenlijk - wat waarschijnlijk controversieel is, maar Formule 1 is een sport van controversie. Dat is het altijd zo geweest. Niets is eerlijk in de Formule 1. Ik heb vele, vele malen aan de verkeerde kant van de eerlijkheid gestaan, maar ook [aan] de goede kant, van veel geluk", zo windt hij er geen doekjes om.

Ontslag Masi onterecht

Uiteindelijk was wedstrijdleider Michael Masi de kop van Jut en moest de Australiër het veld ruimen. Volgens Lowe is dat niet helemaal terecht: "Ik had eigenlijk wel medelijden met de wedstrijdleider [Masi], ik denk dat hij ten onrechte bij zo hard werd aangepakt. Er was geen goed of fout antwoord. Hij deed zijn werk, hij was de scheidsrechter."

Aard van de sport

Vanuit het Mercedes-kamp wordt er met gefronste wenkbrauwen naar de eindstrijd van 2021 gekeken en Lowe benadrukt dat hij dat daar niets van snapt. "Dat is de aard, dat is het belang, dat is de opwinding van de sport. Het is geen sport waarin alles volgens plan moet verlopen en altijd de beste moet winnen. Daarom kijken we en houden we van de sport en is er sowieso nooit een goed antwoord op iets", aldus Lowe.