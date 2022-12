Brian Van Hinthum

Dinsdag 6 december 2022 19:09

Lewis Hamilton liep na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 tegen een moeilijke periode in zijn leven aan. De zevenvoudig wereldkampioen moest één van de grootste klappen uit zijn loopbaan mentaal verwerken, maar kreeg daarbij volgens zichzelf een hoop steun van zijn fans tijdens het 2022-seizoen.

In de winterstop was het nog maar de vraag of Hamilton überhaupt terug ging keren in de Formule 1. Na één van de meest intense seizoenen van deze eeuw, waarbij Hamilton uiteindelijk in de laatste race op hartverscheurende wijze de wereldtitel misliep, ging de zevenvoudig wereldkampioen 'offline' en liet hij lange tijd niks van zich horen. Het voedde de speculaties over zijn toekomst en vanuit sommige hoeken klonken de geluiden dat de gebroken Hamilton een punt achter zijn carrière wilde zetten.

Artikel gaat verder onder video

Geweldige support

Daar bleek uiteindelijk niks van waar en de 103-voudig racewinnaar keerde uiteindelijk gewoon terug op de grid om opnieuw op jacht te gaan naar zijn achtste wereldtitel. Hij blikt nu tegenover Channel 4 terug op die lastige periode. "Ik had niet verwacht wat er zou komen als het gaat om de geweldige support die ik van de fans van de sport heb gekregen. In het bijzonder mijn eigen fans. De liefde die ik door het jaar heen heb ervaren, heeft mij door het jaar heen getrokken in de uitdaging om terug te komen en terug te vechten. Ook al was ik niet in de gelegenheid om terug te vechten met de auto die we hadden."

Liefde absorberen

Toch trokken de supporters hem er doorheen, meent Hamilton. "Ook al finishten we zesde of vochten we voor de vijfde plek. Wat het ook was, we kregen geweldige support gedurende het jaar. Het team heeft meer liefde en affectie gekregen dan ooit tevoren en dat was schitterend om te zien. Ik weet dat sommige mensen het lastig vinden om liefde te accepteren in het leven. Ik ben zo ook een tijd lang geweest. Dit jaar lukt het me echter om daar een stuk opener voor te staan en het te absorberen. Dat was een prachtige ervaring en daar ben ik dankbaar voor."