Remy Ramjiawan

Maandag 5 december 2022 18:52 - Laatste update: 19:08

Formule 2-coureur Amaury Cordeel kijkt tegen een rijverbod van een half jaar aan, na een snelheidsovertreding in zijn woonplaats Temse. De Belg werd gesnapt door een filmpje op TikTok, maar ontkent dat hij achter het stuur zat, zo meldt HLN.

Cordeel kwam het afgelopen seizoen uit in de Formule 2 voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing. In zijn debuutjaar in de opstapklasse naar de Formule 1 toe, wist hij tijdens de sprintrace in Abu Dhabi zijn beste resultaat te halen, door als vijfde over de streep te komen. Voor volgend jaar heeft Cordeel een nieuwe werkgever. Want voor zijn tweede jaar in de Formule 2, zal hij uitkomen voor Virtuosi Racing, als teamgenoot van Jack Doohan.

Artikel gaat verder onder video

Incident

De Belg is door de rechtbank veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden, omdat hij 179 kilometer per uur aan had getikt, in een gebied waar vijftig was toegestaan. Niet alleen het rijbewijs wordt ingenomen, ook een boete van 3.600 euro moet worden afgetikt. Het incident vond in december 2020 plaats, maar de zaak kwam pas afgelopen maand onder de aandacht, door een filmpje op TikTok waarop de overtreding te zien zou zijn.

OOK INTERESSANT: Christian Horner gespot aan 'Hamilton-tafel' tijdens Autosport Awards

'Onschuldig'

Ondanks het bewijs ontkent Cordeel dat hij degene was die achter het stuur zat. "Ik kon onmogelijk hebben gereden, omdat ik op dat moment helemaal geen rijbewijs had", zo legt hij zelf uit voor de Belgische pers. De advocaat van de Formule 2-coureur pleit zijn client ook vrij: "Er kan geen enkel verband bestaan ​​tussen de video en het feit dat mijn cliënt aan het rijden was. Het was de auto van zijn vader, maar verder is er genoeg twijfel om te zeggen dat hij niet reed." Formule 2-CEO Bruno Michel heeft aan MotorsportWeek laten weten dat het incident verder geen invloed heeft op de racecarrière van de Belg.