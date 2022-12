Redactie

Maandag 5 december 2022 14:12 - Laatste update: 14:14

Gisteren vonden de prestigieuze Autosport Awards plaats in het Grosvenor House Hotel in Londen en daar was ook Red Bull-teambaas Christian Horner aanwezig. Hij werd echter gespot aan een tafel met nummer 44, het iconische startgetal van niemand minder dan Lewis Hamilton. Reddit-gebruikers gingen los, maar is hier misschien sprake van optisch bedrog?

Horner was gisteren aanwezig bij de Autosport Awards, waar ook zijn coureur - Max Verstappen - in de prijzen viel. Gehuld in pak nam Horner plaats aan een tafel met een opmerkelijk nummer: 44. Dit is al sinds jaar en dag het startnummer van Hamilton. Het maakte de tongen los op social media, maar was dit louter toeval of was er iets anders aan de hand? Het lijkt om dat laatste te gaan. De hoek waaruit de foto is genomen, insinueert dat Horner aan tafel met nummer 44 zat, maar dit is optisch bedrog, zo weet Express te melden. De tafel naast die van Horner had nummer 44. Het weerhield fans er niet van compleet los te gaan op de foto. Hieronder een greep uit de reacties op Reddit.