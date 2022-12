Brian Van Hinthum

Mohammed Ben Sulayem denkt dat de hele budgetcap-soap omtrent Red Bull Racing uiteindelijk prima is opgelost door de FIA. De president denkt dat het goed is dat het motorsportorgaan niet té hard heeft ingegrepen, ook al wilden sommige teams dat wel graag zien na het bekend worden van de overtreding.

Na de Grand Prix van Japan bleek dat Red Bull Racing inderdaad schuldig bevonden werd aan het overschrijden van het budgetplafond in 2021, al gaat het om relatief kleine bedragen van ruim minder dan vijf procent. Na het weekend in Japan is de FIA gaan onderzoeken wat voor straf passend zou zijn en inmiddels zou er bij Red Bull een voorstel voor een straf op de mat hebben gelegen. Daarmee is Red Bull op hun beurt in Mexico akkoord gegaan en de renstal krijgt naast een geldboete ook nog te maken met vermindering in de windtunnel.

De straf

Een passende straf, meent Ben Sulayem. "Als je naar de andere teams kijkt, zullen ze zeggen dat we te licht hebben gehandeld richting Red Bull. En de straf? Sommigen willen dat ze worden opgehangen en wilden bloed zien. En de schuldige teams zelf zien het als een enorme straf. Dus waar trek je de lijn? We moeten uiteindelijk ook eerlijk zijn. Willen we van ze af, of willen we dat ze op hun plek gezet worden en het niet nogmaals doen?", denkt hij hardop na tegenover Motorsport.com.

Evalueren

Hij vervolgt: "We hebben veel geleerd en er komt een grote evaluatie. Wie weet in het eerste jaar wat de uitkomst zal zijn? Wij hadden het niet eens verwacht", zegt de man uit De Emiraten. Hij stipt wel een verbeterpunt aan voor volgende seizoenen. "Het enige wat ik wil zeggen, is dat wat we in september en oktober hebben gedaan, eigenlijk eerder moet gebeuren. Maar dit is het eerste jaar en daar hebben we veel van geleerd. Dat blijven we ook doen. Het is dus beter om er in mei mee te komen en niet pas in oktober."