Brian Van Hinthum

Donderdag 1 december 2022 18:47

Max Verstappen heeft met vijftien overwinningen en zijn tweede wereldtitel op een rij dit seizoen een ongelofelijk jaar op de mat gelegd. De inmiddels tweevoudig wereldkampioen begon nog belabberd aan het seizoen, maar herstelde knap en reeg de zeges aaneen. Jan Lammers blikt terug op de zegetocht van de Nederlander en is onder de indruk.

Het seizoen voor Verstappen begon met twee uitvalbeurten in de eerste drie races nog allesbehalve vlekkeloos. De wereldkampioen foeterde na de Grand Prix van Australië nog dat hij wel 45 races nodig zou hebben om de opgelopen achterstand op Charles Leclerc in te halen, maar niets bleek minder waar en uiteindelijk kon hij zich in Japan al voor de tweede keer tot wereldkampioen kronen. Uiteindelijk wist hij het seizoen af te sluiten met vijftien overwinningen op zijn conto en dus werd er dan ook vaak gesproken van absolute dominantie.

Geen dominantie

Volgens Lammers ligt dat echter nét wat anders. De oud-coureur meent dat Verstappen er helemaal niet zo'n dominant seizoen op heeft zitten als dat iedereen zegt. "Ik weet niet of wij ons met z'n allen realiseren hoe bijzonder dit jaar was. We hebben natuurlijk het record met vijftien overwinningen van Max. Dat is echt heel bijzonder. Meestal komen dergelijke zeges voor uit dominantie. Het meest bijzondere van alles is nog dat Max niet gedomineerd heeft", stelt de sportief directeur van de Dutch Grand Prix tijdens zijn analyse van het seizoen tegenover Motorsport.com.

Rust in het hoofd

Hij legt uit waarom Verstappen niet domineerde. "De laatste paar races leken er makkelijk uit te zien, maar hij heeft er nog flink voor moeten vechten en is zelfs nog met een beetje tegenslag aan het seizoen begonnen. Als je op die manier kijkt naar alle gewonnen races, dan is dat heel bijzonder. Iedere autosportliefhebber mag dankbaar zijn dat je deze generatie meemaakt", geeft hij mee aan de Nederlandse Formule 1-fan. Uiteindelijk bracht rust bewaren hem de titel, meent Lammers. "Als je na drie races de stand opmaakt is toch de filosofie dat alleen rust je kan redden. Dus rustig je hoofd erbij houden en nuchter je diagnoses en analyses stellen."