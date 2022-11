Remy Ramjiawan

Ondanks dat Ferrari nog niets over een eventueel afscheid van Mattia Binotto heeft gedeeld, duiken er in de Italiaanse media steeds nieuwe namen op om de teambaas te vervangen. Het Italiaanse La Stampa heeft vernomen dat niemand minder dan Ross Brawn op de lijst staat om het werk van Binotto over te nemen.

Ferrari is naarstig op zoek naar een vervanger voor de huidige teambaas Binotto. Er zijn de afgelopen weken al diverse namen opgegooid, zoals Frédéric Vasseur, maar ook de huidige uitvoerend directeur zou een goede kans maken, Benedetto Vigna. Brawn zou nu ook op die lijst staan, maar de Brit heeft juist een stap terug gedaan als sportief directeur van de Formule 1. Naar eigen zeggen was Brawn toe aan een iets rustiger leven: "Ik blijf beschikbaar met mijn expertise, maar ik zal niet meer elke dag verantwoordelijk zijn voor een gebied. Dat betekent dat ik weer voor mijn kinderen en kleinkinderen ga zorgen, meer ga vissen en mijn tuin ga onderhouden."

Ondanks dat Ferrari de geruchten van een mogelijke vervanging van Binotto heeft tegengesproken, blijven er maar namen circuleren. Brawn zou geen onbekende van het team zijn. Zo was hij tijdens de hoogtijdagen van Michael Schumacher aanwezig in de pitbox van de Scuderia, om het geheel naast Jean Todt in goede banen te leiden. Maar gezien zijn eerdere uitspraken, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Brit de overstap zal gaan maken. Aan de kwaliteiten zal het niet liggen, want als verantwoordelijke van Brawn GP, wist hij in 2009 ook beide titels naar zich toe te trekken.

Toch lijkt Vasseur op pole position te staan om het plekje van Binotto over te nemen. De Fransman kan een prima CV tonen en wordt binnen de paddock gerespecteerd als echte racer. Alfa Romeo is onder leiding van Vasseur van hekkensluiter tot middenmotor uitgegroeid en mocht hij Ferrari onder zijn hoede krijgen, dan kan het team wellicht een aantal van de fouten uit het team krijgen. Dat het Italiaanse team in 2022 over wellicht de snelste auto beschikte, daar zal niemand over twijfelen, maar vooral op het gebied van de uitvoering, valt nog veel te winnen.