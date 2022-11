Remy Ramjiawan

Zaterdag 26 november 2022 18:05

De positie van teambaas Mattia Binotto wordt met de dag onzekerder. Daar waar het er eerst nog op leek dat Frédéric Vasseur de overstap naar de Scuderia zou gaan maken, heeft volgens SoyMotor de huidige uitvoerend directeur Benedetto Vigna, de beste papieren in handen om het stokje van Binotto over te nemen.

Ferrari begon het 2022-seizoen erg sterk. De Italianen hadden in de beginfase van het jaar de snelste auto, maar fouten van de coureurs en het team zorgden ervoor dat de titelkansen even moesten worden geparkeerd. Binotto wordt als teambaas verantwoordelijk gehouden voor het resultaat en al enkele weken hang het gerucht in de lucht dat de Italiaan wordt vervangen. Vasseur heeft zijn strepen binnen de koningsklasse verdiend. De Franse manager heeft Alfa Romeo de laatste zes jaar geleid van de laatste positie naar de zesde plek in het constructeurskampioenschap.

Niet Vasseur, maar Vigna

Ondanks dat Vasseur een prima CV kan overleggen, zou de voorkeur binnen Ferrari op Vigna liggen. Vigna zou de functie tijdelijk gaan bekleden, totdat het team een waardige vervanger heeft gevonden voor Binotto. Het kan betekenen dat Ferrari geen vertrouwen heeft in de kwaliteiten van Vasseur of dat het team, Alfa Romeo niet wil achterlaten zonder geschikte teambaas.

Mattia Binotto & Charles Leclerc, Silverstone 2022

De naam van Vasseur zou vooral uit de hoed van Leclerc komen. De Monegask heeft in het verleden voor Alfa Romeo gereden, maar ook in de juniorenklassen hebben de paden van de twee heren elkaar gekruist bij het team van ART. De relatie tussen Leclerc en Binotto zou verstoord zijn na de race in Silverstone. Het was de zoveelste fout van Ferrari, waardoor Leclerc kostbare punten zag verdampen. Ook was het vingertje van Binotto te zien, die Leclerc ermee verzocht om de kritiek binnenskamers te houden.