Vrijdag 25 november 2022 21:19

Mattia Binotto is op dit moment nog de teambaas van Scuderia Ferrari, maar de geruchten dat hij weggaat bij het Italiaanse team worden alsmaar sterker. Benedetto Vigna, de CEO van het bekende automerk met de Prancing Horse, is in ieder geval niet tevreden met de tweede positie die het Formule 1-team dit seizoen heeft behaald.

Binotto heeft zijn vierde seizoen als teambaas achter de rug. In 2019 werd Ferrari tweede in het constructeurskampioenschap, maar ze behaalden minder punten en overwinningen dan het jaar ervoor. In 2019 bleek het team ook een trucje te hebben uitgehaald met een brandstofsensor wat hen extra vermogen gaf. Dat raakten ze voor 2020 kwijt. Ze werden dat seizoen teleurstellend zesde in de puntenstand zonder enige zege. Ook in 2021 wist Ferrari niet te winnen, maar ze krabbelden wel terug naar de derde positie, mede dankzij een podium in de seizoensfinale in Abu Dhabi. Afgelopen seizoen wist de équipe uit Maranello dan eindelijk weer races op haar naam te schrijven met drie voor Charles Leclerc en één voor Carlos Sainz. Ze werden tweede in het constructeurskampioenschap. Toch wil Vigna weer en het kan zijn dat Binotto niet in het toekomstbeeld van Ferrari past.

Vigna

"Ik heb het zo nu en dan al gezegd, maar ik ben niet tevreden met de tweede plaats, omdat de tweede de eerste van de verliezers is," zei Vigna volgens FormulaPassion. "We hebben wel wat vooruitgang geboekt, dus met die vooruitgang ben ik wel blij. Ik ben gewoon niet blij met de tweede plaats. Ik denk dat het team het in zich heeft om over langere termijn te verbeteren." Het is duidelijk dat de CEO voor niets anders gaat dan het wereldkampioenschap.