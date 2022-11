Remy Ramjiawan

Ferrari-teambaas Mattia Binotto blikt na het afscheid van Sebastian Vettel terug op de periode die de Duitser kende bij het Italiaanse team. Vettel wilde het kunstje wat Michael Schumacher in zijn tijd deed herhalen, maar een wereldtitel bleef uit. Binotto heeft een hoge pet op van de Duitser, maar moet erkennen dat het dienstverband uiteindelijk een mislukking was.

Afgelopen weekend nam de 35-jarige Vettel afscheid van de koningsklasse. De Duitsers kende een uiterst succesvolle periode bij Red Bull Racing, maar heeft daarna geen wereldtitel meer kunnen pakken. De stap naar Ferrari was speciaal voor Seb, aangezien hij op die manier in de voetsporen van held Schumacher wilde treden. Ondanks de zinderende start van Mercedes in het hybride-tijdperk, leidde Vettel Ferrari in 2017 en 2018 naar een waar titelgevecht, waarin hij beide keren vroegtijdig het kampioenschap aan zijn neus voorbij zag gaan. Na de Grand Prix van Abu Dhabi, afgelopen weekend, noemde Vettel zijn tijd bij Ferrari al een mislukking, Binotto bevestigt dat.

'Totale mislukking'

Gevraagd of hij het eens was met de evaluatie, zei Binotto: "Ik denk dat hij gelijk heeft. Toen hij bij Ferrari kwam, was het zijn ambitie en doelstelling om de titel te winnen met Ferrari en dat was ook onze droom en doelstelling. Dus het was een mislukking voor hem, maar het was ook een totale mislukking als team." In 2017 kwam de Duitser 46 punten tekort op Lewis Hamilton en in 2018 kwam de titelstrijd tot een pijnlijk eind, toen Vettel op uitgerekend de Hockenheimring zijn bolide van de baan zag schieten toen het ging regenen. Dat jaar wist de Mercedes-coureur uiteindelijk de wereldtitel te pakken met een voorsprong van 88 punten.

Binnen het team van Ferrari wordt er nog altijd vol lof over Vettel gesproken, maar de sportieve doelstellingen zijn simpelweg niet bereikt. "Hij was heel dicht bij en dan vooral in 2017 en 2018, dus we hebben een paar kansen gehad, maar we hebben het niet gehaald. Ik denk dat wanneer je einddoel is om dat te doen en wanneer je het niet bereikt, is het een mislukking", aldus Binotto.