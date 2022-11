Lars Leeftink

Martin Brundle zag een opvallend onderzoek naar Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vrij snel verdwijnen. De FIA vond het niet nodig om bij het incident, dat veel leek op het incident tussen Max Verstappen en Hamilton tijdens de race in 2021, een straf uit te delen.

Tijdens de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi besloot Sainz tijdens de eerste van de race een inhaalactie te maken. De Spanjaard probeerde langs Hamilton te gaan, maar de Brit kopieerde zijn actie van 2021 en sneed de baan af om voor Sainz te blijven. In 2021 werd deze actie niet bestraft en hoefde de Brit zijn plek niet terug te geven. Afgelopen weekend werd er door de FIA wel gevraagd of hij de plek aan Sainz terug wou geven, wat de Brit ook deed. Vervolgens werd er door de FIA een onderzoek ingesteld, maar tijdens de race kwam het bericht 'no further action' al vrij snel. Apart volgens Brundle.

In zijn column voor Sky Sports zegt Brundle dat het heel apart is dat het onderzoek rondom Hamilton als sneeuw voor de zon verdween nadat het was aangekondigd. "Hamilton werd gevraagd de plaats terug te geven aan Sainz, wat hij ook deed voordat hij hem weer snel inhaalde. Vervolgens werd door de wedstrijdleiding aangekondigd dat er geen verdere actie zou worden ondernomen voor het behalen van voordeel buiten de baan en vreemd genoeg werd Hamilton ook vrijgesproken." Ondanks het teruggeven van de positie vond Brundle het opvallend dat de Brit geen straf kreeg.

2022 is niet het jaar geweest van Hamilton. De Brit wou na zijn teleurstelling in 2021 in 2022 revanche nemen, maar dankzij porpoising en matige prestaties van de auto boekte Hamilton niet eens een overwinning. In 2023 is er echter genoeg reden voor Hamilton om zijn jacht op de achtste wereldtitel te vervolgen, want Mercedes maakte gedurende de tweede seizoenshelft een steeds betere en snellere indruk.