Remy Ramjiawan

Donderdag 24 november 2022 19:36 - Laatste update: 19:37

Christian Horner gaat ervan uit dat Red Bull Racing met beide benen op de grond blijft staan, na het uiterst succesvolle seizoen. Het Oostenrijkse team wist met Max Verstappen de meeste overwinning in één seizoen te pakken, daarnaast wist het niet alleen de rijderstitel te pakken, ook het constructeurskampioenschap ging naar het team uit Milton Keynes.

Het Formule 1-seizoen begon nog wat stroef, met drie uitvalbeurten in twee Grands Prix. Red Bull moest alle zeilen bijzetten om weer op het goede spoor te komen. Uiteindelijk wist het team maar liefst zeventien overwinningen te pakken, vijftien voor Verstappen, twee voor Sergio Pérez. Toch verliep het buiten de baan niet altijd even vlekkeloos. In het begin van het jaar hing de deken van de seizoensfinale van vorig jaar nog over het kampioenschap, later kwam het team in opspraak vanwege het schenden van de budgetcap.

Lessen geleerd

"In het leven en in deze sport in het bijzonder leer je altijd", opent de teambaas, als hij terugkijkt op het jaar. "Je leert op de dagen dat je verliest, op de dagen dat je wint, je leert van alles wat er in de sport gebeurt, en dat geldt natuurlijk voor alle betrokkenen. De dag dat je denkt dat je alles weet, is de dag dat je achteruit gaat", zo spreekt hij filosofisch uit. Dat het Oostenrijkse team nu met beide kampioenschappen naar huis gaat, dat had ook de teambaas niet kunnen bedenken. "Dus natuurlijk zijn er veel lessen die we uit dit jaar zullen halen, maar ook een enorme hoeveelheid positieve punten", zegt Horner.

Dietrich Mateschitz

Toch mag er ook wel worden genoten, want Red Bull was nog niet eerder zo succesvol in de sport. "Het is een fenomenaal jaar geweest voor het team, de rijders, onze partners. In een jaar waarin we, helaas, onze oprichter [Dietrich Mateschitz] hebben verloren. Daarom is dit jaar aan hem opgedragen: het meest succesvolle jaar dat we ooit in de sport hebben gehad", aldus een tevreden teambaas.