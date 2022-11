Brian Van Hinthum

Woensdag 23 november 2022 19:01

Lewis Hamilton is dolgelukkig dat het voor hem niet zo geweldig verlopen 2022 er eindelijk op zit. De Brit wist dit seizoen geen enkele overwinning toe te voegen aan zijn palmares en dus ging het jaar als een nachtkaars uit voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton neemt via Instagram op gepaste wijze afscheid van het seizoen.

Het 2021-seizoen is absoluut niet voor Hamilton geworden wat hij ervan had gehoopt. De Mercedes-coureur heeft lang de hoop gekoesterd om een overwinning te boeken met de W13, maar vanaf het begin van het seizoen was het al lastig om resultaten te boeken met die bolide. Langzaam maar zeker begon men bij de Duitse renstal de W13 beter te begrijpen en te ontwikkelen, maar uiteindelijk was dat niet op tijd voor de 37-jarige coureur om nog een overwinning toe te voegen aan zijn conto.

Abu Dhabi

Ook in Abu Dhabi liep het weekend voor Hamilton weer uit op een domper. Hij en George Russell hadden eigenlijk het hele weekend moeite om mee te doen om de voorste plekken en uiteindelijk moest de Brit zijn bolide in de pitstraat parkeren wegens een probleem met de versnellingsbak, waardoor zijn seizoen dus als een nachtkaars uitging. De Brit had nog zó gehoopt op het binnen hengelen van die felbegeerde overwinning, maar in Abu Dhabi kwam hij geen seconde daarvan in de buurt.

Instagrampost

Een paar dagen na die teleurstellende laatste Grand Prix van het seizoen neemt de Mercedes-coureur dan ook opgelucht afscheid van het 2022-seizoen. "Ik ben er vrij zeker van dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat ik blij ben dat het seizoen ten einde is. Ik ga het niet missen!", schrijft hij op zijn Instagram. "Ik wil mijn team bedanken voor het harde werk dit jaar. Door alles heen zijn we blijven pushen en hebben we een hoop geleerd. Dat gaat ervoor zorgen dat we volgend jaar terugkeren aan de top. Ik heb er geen twijfel over dat we sterker terugkomen. We komen terug. Ik kom terug", besluit hij waarschuwend richting Max Verstappen en zijn andere concurrenten.