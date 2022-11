Jan Bolscher

Woensdag 23 november 2022 12:28 - Laatste update: 14:06

Max Verstappen rijdt ook in 2023 met startnummer één. Dat laat de tweevoudig wereldkampioen optekenen vanuit Abu Dhabi, waar hij op dinsdag een bandentest voor Pirelli verreed.

Verstappen reed tot en met het seizoen van 2021 met startnummer 33. De Red Bull Racing-coureur heeft als geluksgetal nummer drie, maar aangezien deze al bezet was in de Formule1 hoopte hij dat 33 twee keer zoveel geluk zou brengen. Het heeft hem geen windeieren gelegd, want de 25-jarige coureur heeft de afgelopen twee seizoenen beslag gelegd op het wereldkampioenschap.

Startnummer één

In de Formule 1 mag de kampioen kiezen of hij het volgende seizoen zijn startnummer wil houden, of met nummer één op de auto wil rijden. Verstappen koos er eind 2021 voor om het afgelopen seizoen met het kampioensnummer op zijn auto te rijden, en zal dat ook in 2023 weer doen. "Ja, ik zal volgend seizoen weer nummer één gebruiken", citeert Motorsport.com. "Voor mij is nummer één het mooiste getal dat er is voor een coureur. Hoe vaak krijg je de kans om met startnummer één te rijden in je carrière? Dat weet je nooit."

Eerste sinds 2014

Verstappen was afgelopen jaar de eerste coureur sinds 2014 die besloot met startnummer één te gaan rijden. Lewis Hamilton koos er telkens voor om zijn eigen startnummer 44 te houden, terwijl Nico Rosberg na zijn wereldkampioenschap in 2016 de sport verliet. Het Formule 1-seizoen van 2023 gaat op zondag 5 maart van start met de Grand Prix van Bahrein.