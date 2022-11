Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft zondag in Abu Dhabi een uiterst succesvol seizoen op passende wijze weten af te sluiten door de slotrace van dit seizoen op zijn naam te schrijven. Martin Brundle is diep onder de indruk van de 25-jarige Nederlander en denkt dat er de komende seizoenen veel voor nodig is om hem van meer zilverwerk af te houden.

Verstappen heeft zondag met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen. Een opluchting, nadat sommige fans na twee uitvalbeurten in de eerste drie races de Nederlander al hadden afgeschreven. De RB18 begon echter te draaien en er is daarna nooit meer teruggekeken.

Dominant seizoen

Brundle, die Verstappen op zijn beurt 'Schumacher-achtig' noemt, schrijft over de wereldkampioen in zijn column voor Sky Sports. "Het was een seizoen dat gedomineerd werd door Verstappen en Red Bull. Qua punten is Max op een gat van meer dan vijf overwinningen voor Leclerc geëindigd. Red Bull op meer dan vier overwinningen voor Ferrari. Een aantal pole positions, overwinningen met slimme strategieën, snelle pitstops en een goede betrouwbaarheid. Felicitaties aan iedereen op de baan en in de fabriek, het was immens."

Boe-geroep

De analist heeft wel een kritische noot richting de aanwezige Abu Dhabi-fans. "Het was heel triest om het uitfluiten van Max op het einde te horen. We hebben dat eerder meegemaakt met heren als Schumacher, Vettel, Nico Rosberg en anderen om verschillende redenen, waarbij fans het gevoel hadden dat er iets niet helemaal in de haak was. Of dat nu klopte of niet. Red Bull en Verstappen hadden het misschien slimmer kunnen aanpakken in Mexico en Brazilië en met de budgetcap, maar je kan niks van ze wegnemen qua dominante prestaties. Max was vooral op een niveau waarbij het voor anderen zeer lastig wordt om hem de komende seizoenen te verslaan", besluit hij.