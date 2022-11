Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 november 2022 10:23

Max Verstappen heeft dit seizoen op dominante wijze zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 weten binnen te halen een daarmee heeft hij er dus al eentje extra te pakken ten opzichte van het doel dat hij voor ogen had. De Nederlander geeft nog maar eens aan dat men ervan moet genieten zo lang het duurt, en dat hij wellicht het na het aflopen van zijn contract wel mooi geweest vindt.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten.

De auto in 2028

Zijn contract bij de Oostenrijkse renstal loopt tot en met 2028, wanneer Verstappen dus de leeftijd van 31 jaar aantikt. We hebben het hem al wat vaker horen zeggen, maar hij herhaalt de waarschuwing voor zijn fans die denken dat hij net als bijvoorbeeld Fernando Alonso en Lewis Hamilton tot in de veertig door gaat racen. "Ik weet nog niet wat ik daarna wil", doelt hij tegenover Sky Sports op het aflopen van zijn contract in 2028. "Veel zal waarschijnlijk ook afhangen van hoe competitief we zijn in 2028."

Familie of Formule 1

Voorlopig is de in Hasselt geboren coureur echter niet van plan om daar verder over na te denken. "Ik heb nog een hoop tijd. Ik wil op dit moment geen drastische beslissingen nemen. Wel wil ik graag nog andere dingen doen. De Formule 1 is geweldig en ik heb een hoop weten te bereiken. Daar ben ik zeer blij mee en trots op. Maar het is een hoop reizen en het zijn een hoop races. Op een bepaald punt vraag je je dan toch af wat belangrijker is. Familie of Formule 1? Dat is wanneer je een beslissing moet gaan nemen", besluit hij.