Max Verstappen heeft bij het team van Red Bull Racing natuurlijk al bijzondere resultaten weten te boeken sinds hij in 2016 instapte. Vaak spreken Helmut Marko en consorten dan ook met louter lof over de inmiddels tweevoudig wereldkampioen, maar de Oostenrijker schroomt niet om ook de zwakke punten van Verstappen te benoemen.

Verstappen kreeg op 17-jarige leeftijd van Marko de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen toen hij in mocht stappen bij het toenmalige Toro Rosso. Marko zal vanaf dat punt geen moment met spijt hebben teruggekeken op zijn toentertijd toch behoorlijk controversiële beslissing om zo'n jonge coureur in een Formule 1-auto te laten stappen. In 2016 werd de jongeling beloond met een overstap richting de hoofdmacht van Red Bull en sindsdien heeft hij twee wereldtitels en 34 overwinningen weten te pakken.

Domme fout

Natuurlijk loopt men in Milton Keynes weg met de Limburger, maar toch is ook Verstappen natuurlijk niet perfect. In een interview met Algemeen Dagblad krijgt Marko de vraag of hij ook nog zwakke punten aan kan stippen bij zijn protegé en de Oostenrijker geeft eerlijk antwoord. "Nou, neem wat in Singapore gebeurde, toen we een domme fout maakten in de kwalificatie. Over die situaties moet je heen zien te stappen. Oké, het was een fout van zijn race-engineer, een domme fout. Maar dat is ook de engineer die er wel voor gezorgd heeft dat hij al 34 races gewonnen heeft", doelt hij op de afgelopen Grand Prix van Singapore.

Karakter van Jos

Men weet dan dat het beter is om de 25-jarige coureur even alleen te laten met zijn frustraties. "Dan is het poef en hij beent weg. In zo’n situatie weten we dat we even niet met hem moeten praten. Laat hem maar gaan, we weten dat we hem wel weer terug gaan zien. Dat is waar Jos nog wel eens in hem bovenkomt. Maar dat gaat steeds beter", sluit hij op een positieve noot af. Verstappen gaat dit weekend in Abu Dhabi op jacht naar zijn vijftiende overwinning van het seizoen, waarmee hij zijn record van meeste raceoverwinningen in één seizoen verder kan aanscherpen.