Max Verstappen is alleen maar lovend over de persoon en de coureur Sebastian Vettel, die komend weekend zijn laatste race van zijn carrière gaat rijden. Verstappen moet bij het noemen van zijn naam vooral aan een specifiek moment denken en heeft een mooie afspraak gemaakt met Vettel na de race.

Een paar maanden geleden maakte Vettel bekend na dit seizoen afscheid te nemen van de sport. Vettel begon zijn carriere bij Toro Rosso, ging vervolgens naar Red Bull om daar in 2010, 2011, 2012 en 2013 kampioen te worden en vervolgens na het seizoen 2014 te vertrekken. Vervolgens kwam de Duitser nog, zonder al te veel succes, uit voor Ferrari en Aston Martin. Zeges pakte hij nog wel, maar een vijfde wereldkampioenschap zou er niet komen. Verstappen is blij dat hij acht seizoenen samen met Vettel heeft mogen racen.

Tijdens de persconferentie in Abu Dhabi blikt Verstappen terug op zijn momenten met Vettel, zijn rol bij Red Bull en de carrière van de Duitser. "Hij heeft veel betekend voor Red Bull. Als junior heeft hij alles bereikt binnen het team. Hij heeft een carrière waar velen alleen van kunnen dromen. Hij is erg zorgzaam. In het begin van mijn carrière heb ik wat spannende gevechten met hem gehad, zeker in het begin van mijn loopbaan.”

Toch moet Verstappen bij de naam Vettel als eerste aan een specifiek moment denken. Na zijn zware crash in Silverstone, na contact met Lewis Hamilton, was het Vettel die informeerde hoe het met de Nederlander ging. "Vettel was er toen ik vorig jaar uit het ziekenhuis kwam in Silverstone. Zo is hij, erg zorgzaam. Dit weekend doen we ook een helmwissel.” De helm van Vettel is dus al een prooi voor de Nederlander.