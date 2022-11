Remy Ramjiawan

Het team van Alpine heeft afscheid genomen van het hoofd van de juridische zaken bij de Franse renstal, Benedicte Mercer. Het is het gevolg van de transfersoap van deze zomer, waarbij McLaren met Alpine overhoop lag in de transfer van Oscar Piastri.

De Formule 2-kampioen van 2021 zal volgend jaar dan eindelijk zijn officiële racedebuut in de koningsklasse gaan maken. Zonder slag of stoot ging dit echter niet, want de Contract Recognition Board moest er aan te pas komen om uitsluitsel te geven in de zaak. Alpine was ervan overtuigd dat het een geldig contract met de Australiër had, maar uiteindelijk was het McLaren die het papierwerk goed voor elkaar had. De fout wordt gezien als de verantwoordelijkheid van Mercer, waarvan woensdag bekend is geworden dat ze is ontslagen bij de renstal, zo meldt Soymotor.

Fout met consequenties

Het Franse team wilde met Piastri het gat opvullen dat Fernando Alonso, door zijn vertrek naar Aston Martin, achterlaat. Zo ver kwam het echter niet, want de Australiër werd weliswaar aangekondigd als de teamgenoot van Esteban Ocon voor volgend seizoen, maar liet op Twitter weten dat hij niet zal gaan racen voor Alpine in 2023. De Fransen hadden het contractueel niet goed dichtgetimmerd, waardoor Piastri de overstap kon maken. Het wordt gezien als een grove fout, waarbij er veel miljoenen die geïnvesteerd zijn in het talent, verloren gaan. Alpine reageert op de kwestie door Mercer te ontslaan. De beslissing werd op 8 november al genomen, zo is te lezen in een brief die het medium deelt.

Daniel Ricciardo

Silly Season

Door de fout van Alpine was silly season wel direct interessant. Want Pierre Gasly gaat uiteindelijk volgend jaar de kleuren van het team verdedigen. Daardoor klimt Nyck de Vries in de bolide die de Fransman achterlaat bij AlphaTauri. Daniel Ricciardo is het grote slachtoffer van de transfersoap. Hoewel hij nog een contract voor volgend seizoen in zijn zak had, was het duidelijk dat het team hem liever niet meer naast Lando Norris zag rijden.