Lars Leeftink

Woensdag 16 november 2022 11:27 - Laatste update: 11:30

Max Verstappen heeft steun uit onverwachte hoek gekregen na zijn beslissing van afgelopen weekend om de teamorders van Red Bull te negeren. Ted Kravitz, werkzaam voor Sky Sports en de journalist waardoor Red Bull besloot de zender in Mexico te boycotten, staat aan de kant van de Nederlander.

Verstappen mocht in de slotfase langs Pérez voor P6, vooral omdat hij jacht kon maken op Fernando Alonso (P5) en Charles Leclerc (P4). Toen echter bleek dat Verstappen beide coureurs niet in ging halen, besloot de Nederlander zijn positie niet terug te geven aan Pérez. De Mexicaan heeft daardoor nu 290 punten, net zoveel als Leclerc in de strijd om P2 in het kampioenschap. Pérez was niet blij, Verstappen had 'zijn redenen' om de teamorders te negeren (waarschijnlijk na kwalificatie in Monaco begin dit seizoen) en Red Bull moest de brand binnen het team blussen. Verstappen heeft al aangegeven dat hij Pérez zal helpen in Abu Dhabi mocht dit nodig zijn, terwijl de Mexicaan heeft aangegeven dat het achter hun ligt en ze zich focussen op Abu Dhabi.

Tegenover Crash.net zegt Kravitz, die er met zijn uitspraken over onder meer het kampioenschap van Verstappen in 2021 voor zorgde dat Sky Sports door Red Bull werd geboycot in Mexico, dat hij wel begrijpt waarom de Nederlander zijn plek aan Pérez niet af wou staan. "Je kunt er veel van maken. Max werd gevraagd iets te doen, maar zei nee. Max maakt een goed punt, denk ik, door te zeggen: '[Pérez en Leclerc] staan op gelijke punten en ik zal helpen in Abu Dhabi als jullie dat willen'. Max is niet geïnteresseerd. Hij is geïnteresseerd in het wereldkampioenschap, wat hij al veroverd heeft."

Volgens Kravitz is het alleen interessant voor Red Bull en Pérez dat de Mexicaan tweede wordt. De Brit denkt echter dat het Verstappen niet heel veel interesseert. "Het zou leuk zijn voor Pérez om tweede te worden, maar het maakt niet uit. Wie gaat dat onthouden in de geschiedenisboeken? Het is leuk voor Red Bull Racing, maar ik betwijfel of het Verstappen iets kan schelen. Doet het er echt toe? We [Verstappen en Red Bull] hebben het kampioenschap gewonnen. Klus geklaard."