Sergio Pérez heeft voor het eerst sinds zijn aanvaring met Max Verstappen in São Paulo van zich laten horen. Op social media blikt de Mexicaan terug op het moment dat de Nederlander, die toen op P6 reed, besloot teamorders van Red Bull te negeren en Pérez er niet langs te laten. Dit zorgde voor veel frustratie bij de Mexicaan, die zevende werd en daardoor op evenveel punten staat als concurrent Charles Leclerc.

Op social media heeft Pérez voor het eerst sinds zondag van zich laten horen. De Mexicaan blikt terug op een bewogen weekend in Brazilië. "Wat een dag gisteren. Een podium zeker, maar gebrek aan tempo werd bemoeilijkt door de safety car. Laten we ons nu richten op Abu Dhabi." Toch is iedereen vooral benieuwd of er een gesprek is geweest tussen Red Bull, Verstappen en Pérez en wat het resultaat daarvan was. De Mexicaan kan daar wel wat meer over vertellen.

Verstappen

Het gesprek met Verstappen en Red Bull is na de race gevoerd, en volgens de Mexicaan is iedereen het erover eens dat de ruzie verleden tijd is en ze zich nu richten op de toekomst. "Met Max en het team is gisteren alles besproken en intern gehouden. Dit ligt achter ons en we blijven werken als het geweldige team dat we tot nu toe zijn geweest."

Que día el de ayer…

Un podium seguro a falta de ritmo se nos complicó todo con el SC.

Ahora a enfocarnos en Abudhabi 💪

Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora. pic.twitter.com/pewAGR2JVy — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 14, 2022