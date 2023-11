Jan Bolscher

Dinsdag 7 november 2023 19:58

Fernando Alonso vertelt hoe hij er in Brazilië in slaagde om Sergio Pérez nipt achter zich te houden. De tweevoudig wereldkampioen probeerde onder andere wat turbulentie te creëren, door verschillende lijnen te rijden.

Alonso ving de Grand Prix van São Paulo afgelopen zondag aan vanaf de vierde positie, maar schoof nog voor de start door naar P3 vanwege de uitvalbeurt van Charles Leclerc. De 42-jarige routinier verloor de derde plaats kort aan Lewis Hamilton tijdens de race, maar wist zich knap terug te vechten. In de slotfase kwam hij echter onder grote druk te staan van Sergio Pérez. De Mexicaan had zichzelf vanaf P9 knap naar voren gevochten. In de voorlaatste ronde wist Pérez aan Alonso voorbij te gaan, waarna Alonso één ronde later in bocht vier weer wist te counteren. Zodoende werd het een dragrace richting de geblokte vlag, waarbij Alonso 0,053 seconde eerder over de streep kwam.

Artikel gaat verder onder video

Geen fouten in de laatste drie bochten

Op de persconferentie na afloop krijgt de Aston Martin-coureur de vraag hoe hij de in principe snellere Red Bull zolang achter zich wist te houden: "Ik denk dat je als voorliggende auto een klein voordeel hebt in de laatste drie bochten wat betreft de grip", legt Alonso uit. "Dus ik probeerde ervoor te zorgen dat ik geen fouten maakte in één van die laatste drie bochten, want anders zou Sergio te dichtbij komen. Op de rechte stukken gebruikte ik de elektrische energie om ervoor te zorgen dat er geen kansen ontstonden voor Sergio."

Turbulentie

De nummer vier in het wereldkampioenschap Formule 1 vervolgt: "En ik veranderde soms van racelijn. Ik wilde, waar het mogelijk was, niet steeds dezelfde lijn rijden. Als hij de binnenkant koos, reed ik soms ook aan de binnenkant en ging ik soms voor de buitenkant. Hij had daarom geen duidelijke indicatie om zijn lijn te veranderen en te proberen in wat schone lucht te rijden. Ik probeerde een beetje turbulentie richting zijn voorkant te sturen", klinkt het.