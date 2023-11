Lars Leeftink

Maandag 6 november 2023 16:39 - Laatste update: 16:53

Mercedes moest het afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo doen met een P8 voor Lewis Hamilton en een uitvalbeurt van George Russell, waardoor het een teleurstellend weekend bleek te zijn voor het team dat tweede staat in het kampioenschap bij de constructeurs. Karun Chandhok, voormalig F1-coureur, snapt er niks van en weet niet of het team in 2023 Max Verstappen en Red Bull Racing kan uitdagen.

Bij Sky Sports gaat Chandhok in op de situatie bij Mercedes en het weekend dat ze hadden in Brazilië. Veel mensen begrepen niet hoe het team zo'n slecht weekend kon hebben, iets wat volgens Chandhok nu onderzocht moet worden. "Ik denk dat veel mensen daar nu over na aan het denken zijn. Ze moeten als groep begrijpen waar de oorzaak van dit probleem ligt, omdat de laatste races hoogtepunten waren waarin ze snel bleken te zijn. Laten we niet vergeten dat ze in Austin werden gediskwalificeerd. Maar je kunt geen seizoen ingaan om voor het kampioenschap te vechten als je deze ups en downs hebt zonder duidelijk te begrijpen waardoor dat komt. Als je op een circuit komt en vooraf weet: ‘We weten we dat we het hier moeilijk zullen krijgen. We weten dat we hier zwak zullen zijn. Dat incasseren we. Dat is prima.’ Maar dat lijkt niet het geval te zijn. Ze lijken geen duidelijk begrip te hebben van waarom de hoogtepunten de hoogtepunten zijn en de dieptepunten de dieptepunten. Ik denk dat dit een zorg is voor volgend jaar."

Ontwikkeling McLaren

Chandhok denkt dat Mercedes moet kijken naar McLaren, dat aan het begin van 2023 niet in de buurt kwam van podiumplekken en zelfs buiten de top tien aan het rijden was. Nu doet het team elk weekend mee om P2 en P3. “McLaren begon het jaar slecht, maar was zeer uitgesproken aan het begin van het seizoen, zelfs tijdens de tests, dat ze het aan het begin van het jaar moeilijk zouden krijgen. Maar toen ze de upgrade in Oostenrijk brachten, ging het vooruit. En sindsdien hebben ze vooraan gestaan op elk type circuit, bij elk format, elk weekend, als ook bij de verschillende baanomstandigheden, temperaturen, nat, droog. Daar klopt het wel voor volgend jaar, simpelweg omdat dat de aero-afdeling en de ontwerpers het vertrouwen geeft dat het pad dat ze inslaan werkt.”

Verschil met Mercedes

Volgens Chandhok ontbreekt het daaraan bij Mercedes, waardoor het team nog een stap te zetten heeft om in 2024 mogelijk om de titel mee te doen. “Bij Mercedes hebben ze dat niet [vertrouwen in de richting en het concept]. Ze hadden Qatar, waar ze redelijk snel waren. George had een goede race. Dit weekend waren ze langzamer dan de AlphaTauri’s, Alpines en veel langzamer dan McLaren, Red Bull en Aston Martin. Het is gewoon niet te begrijpen.”