Christijan Albers is van mening dat Max Verstappen afgelopen weekend anders had moeten handelen. Volgens de Nederlander had Verstappen gewoon zijn teamgenoot Sergio Pérez erlangs moeten laten, simpelweg om gedoe te voorkomen.

Verstappen was in de slotfase van de race een poging aan het wagen om Fernando Alonso en Charles Leclerc nog in te halen voor P4 en kreeg die ruimte ook van Red Bull. Het team vroeg Pérez om de Nederlander erlangs te laten, een positie die hij later dan weer terug zou krijgen. Dit gebeurde tijdens de laatste ronde, toen bleek dat Verstappen de twee coureurs voor hem niet meer ging inhalen, echter niet. Verstappen gaf de plek niet terug, waarna Pérez alles behalve blij was en nu net zoals concurrent Leclerc op 290 punten staat.

Verstappen

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf zegt Albers, zelf voormalig F1-coureur, dat hij zelf zijn teamgenoot wel voor had gelaten, maar hij ook weet dat hij anders in elkaar zit dan Verstappen. "Je krijgt als team nooit het ideale pakket. Je krijgt niet een coureur die doet wat je zegt, supergoed is met de pers, heel erg hard kan rijden en wereldkampioen kan worden. Er zullen altijd wat scherpe randjes aan zitten. Het zit Verstappen misschien wel dwars, maar deze actie heeft hem zeker niet geholpen."

Begrijpelijk

Albers kan de actie van Verstappen ergens nog wel begrijpen, maar had het toch anders aangepakt. "Ik begrijp dat Verstappen zijn principes heeft, maar een coureur van zijn kaliber heeft dit niet nodig. Was dit het allemaal echt waard? Je staat er zo ver boven." Verstappen gaf na de race al wel aan dat hij, mocht dit nodig zijn, Pérez gaat helpen in Abu Dhabi om tweede te worden in het kampioenschap.