Lars Leeftink

Maandag 14 november 2022 19:01 - Laatste update: 19:04

Het was een chaotisch weekend in de Formule 1 vol met verhaallijnen en controversie. Daar waar George Russell de Grand Prix van Sao Paolo won, waren het Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sergio Pérez die in de spotlights stonden. Ook in de Nederlandse media. Een overzicht.

De Telegraaf

Bij De Telegraaf kijken ze vooral naar de start van de race en de straf die zowel Verstappen als Lando Norris kreeg. "Verstappen had geen fantastische start, want zowel Sergio Pérez als Lando Norris kwam in de buurt van de Nederlander, die wel zijn derde plek behield. Een paar bochten verder moest de safety car voor het eerst uit zijn hok komen, na een crash met Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo. Bij de rollende herstart kwamen Verstappen en Lewis Hamilton met elkaar in aanraking en even later deden Norris en Charles Leclerc het zoetjes over. Verstappen en Leclerc moesten beiden de pitstraat in en zakten daardoor naar de laatste plaatsen. Vooraan leidde Russell voor Pérez en Norris, die ondanks zijn touché met Leclerc weinig had verloren. Norris kreeg later wel net als Verstappen een tijdstraf van vijf seconden."

OOK INTERESSANT: Internet discussieert over incident Hamilton en Verstappen: "Zeer teleurstellend"

Algemeen Dagblad

Bij het AD zagen ze dat de FIA besloot in te grijpen. "Liefst 21 races moest het publiek er op wachten, maar daar was ’ie dan toch: het eerste gevecht van 2022 tussen Hamilton en Verstappen. Eentje om nog wel even over na te praten, aangezien het na enig bestuderen bijzonder veel weg had van een racing incident wat de twee overkwam, zij aan zij in een Braziliaanse bocht. De F1-politie besloot Verstappen echter vijf seconden straf te geven. Niet dat nou die straf van vijf tellen uiteindelijk bepalend was voor de uitslag, aangezien Verstappen met schade veel verder teruggeslagen werd dan die handvol seconden. Maar het paste wel prima in het beeld van het weekend. Een jaar lang was Verstappen oppermachtig, iedereen de baas, recordboeken aan het herschrijven. Maar met alle prijzen al op zak liep het in Brazilië niet zo best meer bij Red Bull, dat het moest doen met een zesde plaats voor Verstappen en een zevende plaats voor Sergio Pérez, achter beide Ferrari’s en ook nog Fernando Alonso."

NOS

Bij de NOS vonden ze de beslissing van Verstappen om Pérez er niet langs te laten tijdens de slotfase van de race vrij opvallend. "De beslissing van Verstappen is opvallend aangezien hij al lang en breed wereldkampioen is, terwijl Pérez nog met Charles Leclerc volop strijdt om de tweede plaats om het wereldkampioenschap. De Mexicaan en Monegask staan op 290 punten."

Nu.nl

Tot slot nu.nl, dat vooral onder de indruk was van het herstel van Verstappen na zijn moeizame start. "De 25-jarige Verstappen kwam in de zevende ronde met Hamilton in aanraking toen hij de Brit vanaf de derde plek in probeerde te halen. De wedstrijdleiding gaf Verstappen, die schade opliep aan zijn voorvleugel, een tijdstraf van vijf seconden. Doordat Verstappen ook direct een extra pitstop moest maken, stond hij voor een inhaalrace. De tweevoudig wereldkampioen knokte zich naar voren, maar was niet meer bij machte om zich naar het podium te rijden. Door een sterke stint op de zachte band maakte Verstappen in de slotfase nog wel een aantal plekken goed."