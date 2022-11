Lars Leeftink

Maandag 14 november 2022 17:51 - Laatste update: 17:58

Max Verstappen staat er bij veel fans sinds afgelopen weekend niet zo goed op. Niet alleen vanwege het weigeren van teamorders van Red Bull, maar ook vanwege het incident met Lewis Hamilton en zijn reactie na afloop. Nu is op internet ook nog eens de vergelijking gemaakt met 2018, toen Verstappen het aan de stok had met Esteban Ocon. Een paar van de reacties op het internet gingen onder meer over dat moment.

Afgelopen zondag kwamen Verstappen en Hamilton, na de herstart achter de safety car, bij de eerste twee bochten met elkaar in contact. Verstappen probeerde aan de buitenkant erlangs te gaan, maar Hamilton gooide de deur dicht en stuurde naar links. Het resultaat was dat beide coureurs elkaar raakten en vooral Verstappen schade opliep. Hij moest meteen naar binnen komen voor reparaties. Toen hij weer op de baan kwam, werd duidelijk dat Verstappen vijf seconden straf had gekregen. Volgens de FIA had Hamilton meer ruimte kunnen laten, maar was Verstappen volgens de regels de hoofdschuldige.

2018

In 2018 was er ook een incident in Brazilië, en ook toen was Verstappen erbij betrokken. Het gebeurde tevens in de eerste twee bochten, maar in dit geval was Ocon (toen nog Force India-coureur) de schuldige en Verstappen het slachtoffer. Verstappen reed aan de leiding van de race en was richting een zege aan het rijden, toen Ocon met een ronde achterstand probeerde om Verstappen aan de buitenkant in te halen. Het gebeurde op dezelfde manier als afgelopen weekend het geval was, en het resultaat was hetzelfde: een botsing. Verstappen spinde, terwijl Ocon door kon rijden. Verstappen werd daardoor tweede, achter Hamilton. Na afloop zocht Verstappen de Fransman op en kwam het tot wat duw en trekwerk.

Reacties

Verstappen was het afgelopen weekend niet eens met de beslissing van de FIA om hem een straf van vijf seconden te geven voor zijn inhaalactie, terwijl de Nederlander in 2018 behoorlijk boos was op Ocon vanwege dezelfde actie. Op Twitter is men dit niet vergeten door een video van het incident tussen Ocon en Verstappen in 2018 voor de dag te halen. Toch zien sommige mensen ook wel een groot verschil met 2018 en het incident van afgelopen weekend. Er waren daarnaast nog meer reacties op het incident van zondagavond.

Totally wrong and dishonest. This move was Ocon trying to unlap himself, it falls under different rules as opposed to a racing overtake. — Yohann ☀️ (@pfzfantaribo) November 14, 2022

Ah yes the rule where lapped cars are not allowed to unlap themselves if they find themselves faster than a redbull.. another rule that doesnt exist. — clitfinder3333 (@pIstraps) November 14, 2022

That's different Ocon and Verstappen didn't race each other. Ocon had blue flags because he was lapped so in that instance you should give the opponent more space by backing off. — F1 is finally back to life 🏆🇳🇱🇲🇽🇦🇹🇬🇧 (@NSc1404) November 14, 2022

Newsflash to all the Drive to Survive Verstappen fans in my mentions, lapped cars are allowed to unlap themselves if they have the pace which Ocon clearly had with newer softer tires — 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 (@stanreport) November 14, 2022

Verstappen completely ruined Hamilton's chances of a win tonight. Really disappointed. — Farinho (@Farinho_10) November 13, 2022

Verstappen definitely has a mentality issue when it comes to racing Hamilton, he always loses it when racing him — Jamez⁴⁴ (@F1Jamez) November 13, 2022

Max Verstappen was publicly begging for more respect only to disrespect his team, teammate and deliberately crash into Lewis Hamilton 2 weeks later. — Stefanie (@fastpitstop) November 14, 2022

Turns out Max Verstappen doesn’t know how to go wheel-to-wheel when he’s against Lewis Hamilton. — ً (@tsimiks) November 13, 2022