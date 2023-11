Redactie

Dinsdag 7 november 2023 10:10

Bij het vallen van de vlag in São Paulo was het Max Verstappen die zijn 52e zege wist te pakken. Lando Norris kwam als tweede over de streep en Fernando Alonso kon na een intens gevecht met Sergio Pérez het laatste podiumplekje binnenslepen. Norris deelde daarna een foto op Instagram met waarin hij vertelde dat hij met twee wereldkampioenen op het podium stond, maar Alonso corrigeert de McLaren-coureur.

Aan het einde van de race in Brazilië kenden we toch wel een redelijk onverwachts podium. Zo wist Verstappen wederom een zege toe te voegen aan zijn indrukwekkende reeks in 2023, maar achter de Nederlander is het toch ieder weekend afwachten welk team de leiding daar neemt. In São Paulo was McLaren duidelijk het team achter Red Bull Racing en Norris bevestigde dat met de sprintpole op zaterdag. Op zondag vertrok de Brit vanaf P2 en na een aantal speldenprikjes bij Verstappen moest hij genoegen nemen met de tweede stek. Alonso moest de opstomende Pérez van zich afhouden in de slotfase en daar slaagde de Spanjaard in, al had hij op de streep slechts een voorsprong van 53 duizendsten.

'Niet vergeten'

Het was voor Norris de aangelegenheid om op social media een foto van het podium te delen, met de daarbij behorende tekst: 'Twee wereldkampioenen en ik.' Toch was Alonso er als de kippen bij om de McLaren-coureur te corrigeren: 'Drie wereldkampioenen. Niet vergeten dat je hebt gewonnen met FA Alonso Kart.'

Norris heeft in de Formule 1 dertien podiumplekken achter zijn naam staan, maar een Grand Prix-overwinning ontbreekt nog. In het verleden kwam de inmiddels 23-jarige Brit uit voor het kartteam van Alonso en daar wist Norris wel diverse keren op de hoogste treden van het podium te staan en diverse wereldkampioenschappen te pakken.