Race Café had uitzondering voor Piastri en Ricciardo gepast gevonden: 'Beetje lullig'

Volgens de mannen van het Race Café had de wedstrijdleiding In São Paulo een uitzondering moeten maken voor Oscar Piastri en Daniel Ricciardo. Het duo zat midden in het gedrang tijdens de ongeregeldheden in de eerste bocht, maar kon dankzij de rode vlag toch deelnemen aan de wedstrijd. Wel gebeurde dat met een ronde achterstand en dat zorgde ervoor dat er weinig was om voor te racen.

De twee Australiërs zaten - toen de startlichten uitgingen - op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. Piastri werd door Kevin Magnussen aangetikt op de achterkant van zijn MCL60 en liep daarbij flinke schade op aan zijn achtervleugel. Ricciardo zag het loopvlak van de band van Alexander Albon tegen zijn AlphaTauri aankomen en ook hij had flink wat schade. Toch wisten de monteurs van AlphaTauri en McLaren een huzarenstukje af te leveren door tijdens de rode vlag-situatie de auto's weer op te lappen. Beide mannen konden weer deelnemen aan de race, maar deden dat wel met een ronde achterstand.

'Uitzondering was gepast geweest'

In de nabeschouwing kijken Jack Plooij en Olav Mol naar de situatie en zij zijn van mening dat de FIA dit wel iets anders had kunnen oplossen. 'Het is wel een beetje lullig voor die gasten. Die hebben dan de hele race achteraan gereden en een beetje voor 'Jan Doedel' zitten rijden. Je zou eigenlijk een uitzondering moeten maken. Als er dan een rode vlag in de eerste of twee ronde is, dan mag je gewoon weer achteraan aansluiten', zo vindt Plooij. Hij wordt door collega Mol bijgevallen: 'Bij een lange safety car-situatie is het ook dat 'lapped cars may overtake' dus waarom doe je dat ook niet bij een code rood. Feitelijk waren ze namelijk ook 'lapped cars'. Daarnaast is het volgens Plooij ook wel een beloning voor het team: 'Dan beloon je ook de monteurs. Die hebben zich de tandjes gewerkt om die auto weer op de baan te krijgen.'

Ricciardo mist flexibiliteit bij FIA

Ricciardo vertelde na de race dat hij vindt dat de FIA iets meer 'open-minded' moet zijn. 'Ik denk dat het ten eerste een fout of iets in de regels blootlegde, want ik had niet het gevoel dat we ooit een raceronde reden en dan begin je de race al met een ronde achterstand. Oscar en ik werden daar vandaag het slachtoffer van', zo legt hij bij Formula1.com uit. Met het vallen van de rode vlag, kon zijn AlphaTauri worden gerepareerd. 'Maar toen vertelden ze ons dat we een ronde achterstand hadden, dus dat was echt frustrerend... Jammer dat de regels zijn zoals ze nu zijn en dat er geen flexibiliteit lijkt te zijn.'