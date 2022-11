Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 november 2022 18:55

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Ferrari van plan is om Mattia Binotto de laan uit te sturen na dit seizoen en hem te vervangen met Alfa Romeo-teambaar Fred Vasseur. Hoewel de berichten al snel ontkend werden door de Italiaanse renstal, denkt Robert Doornbos dat het zeker geen verkeerd idee is om veranderingen door te voeren.

Het had er allemaal een stuk mooier uit kunnen zien voor het team van Ferrari in het huidige seizoen. Bittere realiteit is echter dat de Scuderia vier races voor het eindigen van het seizoen al het hoofd moest buigen voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Daar waar het er in de eerste fase van het seizoen nog allemaal zo rooskleurig uitzag voor vooral Charles Leclerc, die serieus mee leek te kunnen gaan doen om de titel, is het uiteindelijk Verstapen die zich in Japan tot wereldkampioen heeft weten te kronen. Het seizoen van de Italianen lijkt nu als een nachtkaars uit te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Beursgenoteerd bedrijf

Zoals gezegd kwamen dus vandaag de geruchten rondom Vasseur naar buiten, al wimpelde Ferrari deze snel af. "Met betrekking tot de speculaties in bepaalde media over de positie van Scuderia Ferrari-teambaas Mattia Binotto, verklaart Ferrari dat deze geruchten volledig ongegrond zijn." Doornbos begrijpt wel dat het rommelt rondom de Italiaanse renstal. "Dat is wel iets waar ik me echt over kan opwinden: een beursgenoteerd bedrijf, zo’n grote club, zoveel investeringen, zoveel druk op de ketel om eindelijk een keer weer successen te boeken – en dan presteer je zo", schrijft hij in zijn column voor TopGear Magazine.

Gênant

Volgens Doornbos kon men al veel eerder ingrijpen. "Ik vind het toch ongelooflijk dat ze dan in de zomerstop geen managementwijzigingen hebben doorgevoerd en dat er geen koppen rollen. Zeker, dat klinkt heftig, maar dat gebeurt wel bij andere organisaties die niet presteren en zo vaak de mist ingaan. Zolang er geen consequenties zijn, blijven de fouten zich opstapelen." Het zou hem dan ook niet verbazen als er toch nog veranderingen plaats gaan vinden. "Het is momenteel gewoon gênant, dus ik zie in de winterstop nog wel het een en ander veranderen. De prestaties zijn slecht voor de sport en ook slecht voor het imago van Ferrari. In mijn optiek kan dit zo niet langer."