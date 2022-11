Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 november 2022 17:59

Max Verstappen tijdens de slotfase van de Grand Prix van São Paulo opzien door ondanks herhaaldelijke verzoeken van het team er niet voor te kiezen om Sergio Perez voor te laten richting het einde van de race. Ook Martin Brundle gaat in op de Red Bull-rel en de Brit kan geen begrip opbrengen voor de wereldkampioen.

De Grand Prix van São Paulo werd een dag om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander kwam in de beginfase van de race tot crashen met Lewis Hamilton, waardoor hij veroordeeld was tot het maken van een inhaalslag. Uiteindelijk wist hij als zesde over de streep te komen, voor de deur bij Perez. De Nederlander weigerde een teamorder te verlenen en de Mexicaan vrijwillig voor te laten met het oog op de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het zorgde voor een stortvloed aan kritiek op de tweevoudig wereldkampioen.

Ook Brundle kan in zijn column voor Sky Sports weinig begrip opbrengen voor de wereldkampioen: "Perez had Verstappen er gemakkelijk voorbij gelaten omdat hij dacht dat Verstappen hem terug voorbij zou laten wanneer hij niet voorbij Alonso en de Ferrari kwam. Dit gebeurde niet en dus kreeg Max te horen dat hij Perez voorbij moest laten gaan. Dat weigerde hij door iets uit het verleden wat al besproken zou zijn. Volgens mij ging het om de kwalificatie in Monaco", zegt de oud-coureur.

Kijkende naar de geschiedenis, begrijpt Brundle de acties niet. "Max zal vast nog weten hoe Sergio in Abu Dhabi Lewis op wist te houden, dat speelde een sleutelrol in het feit dat Lewis niet kon pitten voor nieuwe banden. Ik geloof dat hi hem toen nog en 'legend' noemde. Dit is geen populariteitswedstrijd maar de harde wereld van de Formule 1, maar alsnog heb je vrienden en respect nodig. Het geven van een zesde plaats aan Perez terwijl hij het wereldkampioenschap al binnen heeft, had hem niks gekost. De tweede boomerang in twee races die hard terugkomt tegen Max", besluit hij.