Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 november 2022 16:09

De meningen rondom het hele Red Bull-debacle uit São Paulo zijn verdeeld. Had Max Verstappen ervoor moeten kiezen om Sergio Perez gewoon voor te laten of stond de Nederlander in zijn gelijk? Mika Hakkinen laat zijn licht schijnen over de hele situatie op het circuit van Interlagos.

De Grand Prix van São Paulo werd een dag om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander kwam in de beginfase van de race tot crashen met Lewis Hamilton, waardoor hij veroordeeld was tot het maken van een inhaalslag. Uiteindelijk wist hij als zesde over de streep te komen, voor de deur bij Perez. De Nederlander weigerde een teamorder te verlenen en de Mexicaan vrijwillig voor te laten met het oog op de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het zorgde voor een stortvloed aan kritiek op de tweevoudig wereldkampioen.

Afspraken?

Zoals gebruikelijk bespreekt Hakkinen in zijn column voor Unibet de meest veelbewogen zaken uit de Grand Prix van het weekend ervoor en de Fin behandelt dan natuurlijk ook het incident bij de constructeurskampioenen. "Je team komt altijd op de eerste plaats. Als je een afspraak hebt over hoe jij en je teamgenoot samenwerken, is het beter om daarachter te blijven staan. Maar niemand van ons weet precies wat er in Max zijn overeenkomst met Red Bull staat en hij is duidelijk hun nummer één. In ruil daarvoor heeft hij ze twee wereldtitels gebracht."

Grote hulp van Perez

Toch gaat Verstappen volgens de Fin niet helemaal vrijuit. "Sergio is voor Max een grote hulp geweest op bepaalde momenten. Samen hebben ze het constructeurskampioenschap gewonnen. Het was dus goed geweest als we Max mee hadden zien helpen om Sergio als tweede te laten eindigen in het coureurskampioenschap. Vooral nu Sergio en de Ferrari's op gelijke punten staan. Het wordt interessant om te zien wat er in Abu Dhabi staat te gebeuren", besluit hij.