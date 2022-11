Verstappen onderdeel van vloek, reeks Red Bull ten einde | GP São Paulo stats en facts

Lars Leeftink

Een controversiële Grand Prix van São Paulo zag Mercedes een einde maken aan een lange reeks zonder zege door met George Russell de race te winnen. Lewis Hamilton eindigde als tweede in een race waarin zijn rivaliteit met Max Verstappen opnieuw werd aangewakkerd. Dit zijn de beste statistieken en feiten van het sprintraceweekend op Interlagos.

Russell voegt naam toe aan historische lijst

Russell werd de 113de racewinnaar in de Formule 1 en de tweede nieuwe winnaar dit jaar nadat Carlos Sainz zegevierde tijdens de Grand Prix in Silverstone. Het was de eerste overwinning van Mercedes sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië vorig jaar en de eerste een-twee van het team sinds Imola 2020.

Een andere Brit mengt zich in de strijd

Russell is de enige Brit naast Hamilton die een race heeft gewonnen sinds Jenson Button zegevierde tijdens dezelfde Grand Prix tien jaar geleden. Het was de eerste een-twee voor een Brits duo sinds de Canadese GP van 2010. Telkens wanneer Mercedes met twee auto's op de eerste rij in Brazilië begon [2014, 2015, 2016, 2022], eindigde het altijd P1 en P2 in de race.

Mercedes scoorde in totaal 58 punten tijdens het raceweekend, waarmee ze gedeeld tweede staan qua meestal aantal punten tijdens een raceweekend in de geschiedenis van de Formule 1. Williams verzamelde 66 punten tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2014, tot nu toe de enige race in de geschiedenis van de Formule 1 waar dubbele punten werden gegeven.

Verstappen en Pérez zoekende

Red Bull had een moeilijk weekend met Verstappen en Sergio Pérez die zesde en zevende eindigden. Het was de eerste keer sinds de 2022 Grand Prix van Turkije dat beide Red Bull-coureurs niet in de top vijf terug te vinden waren.

Red Bull-reeks voorbij

Het team slaagde er niet in hun tiende overwinning op rij te behalen, wat een nieuw persoonlijk record zou zijn geweest voor de huidige kampioenen. Beide coureurs eindigden tevens buiten het podium na 19 opeenvolgende races waarin ze als eerste of tweede eindigden, een record op zich. Het team uit Milton Keynes staat momenteel op 719 punten. Het record voor de meeste gescoorde punten tijdens een seizoen [765 door Mercedes in 2016] is nu buiten bereik.

Sainz doorbreekt reeks Ferrari

De negende podiumplek van het seizoen van Carlos Sainz was Ferrari's eerste top drie finish in Brazilië sinds 2018.

Hot streak Alonso op Interlagos

Fernando Alonso startte als zeventiende, maar klom op naar de vijfde plaats. Daarmee wist hij zijn reeks van finishen in Brazilië (elke keer de race weten af te ronden sinds 2009) voort te zetten.

Ellende voor McLaren

Beide McLaren-coureurs slaagden er voor het eerst sinds de GP van België in 2019 niet in de finish te bereiken. Lando Norris had last van motorproblemen, terwijl Daniel Ricciardo in de eerste ronde in aanraking kwam met Magnussen.

Veel inhalen

Er werden in totaal 62 passes op het circuit gemaakt, de meeste sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2016 [64].

Mijlpalen brengen ongeluk

Twee coureurs die mijlpalen bereikten, Magnussen [100ste race voor Haas] en Ricciardo [700ste race start door een Australische coureur] slaagde er niet in de eerste ronde af te maken.

Vloek op pole position na sprintrace?

In de zes sprintraces die de Formule 1 tot nu toe heeft gehad, heeft alleen Verstappen [Emilia Romagna Grand Prix eerder dit jaar] de race op zondag die volgde gewonnen nadat hij de sprintrace won en op P1 aan de Grand Prix mocht beginnen. Verstappen won vier van de zes sprintraces, maar kon er dus maar één omzetten in een zege.

Mercedes naast Ferrari en Red Bull

Drie teams [Ferrari, Red Bull, Mercedes] hebben een een-twee resultaat dit jaar. Dit is voor het eerst sinds 2010.

