Max Verstappen baarde zondag tijdens de Grand Prix van São Paulo opzien door het verzoek van de pitmuur om Sergio Perez voorbij te laten gaan niet te honoreren. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve kan weinig begrip opbrengen voor de acties van de regerend wereldkampioen.

De Grand Prix van São Paulo werd een dag om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander kwam in de beginfase van de race tot crashen met Lewis Hamilton, waardoor hij veroordeeld was tot het maken van een inhaalslag. Uiteindelijk wist hij als zesde over de streep te komen, voor de deur bij Perez. De Nederlander weigerde een teamorder te verlenen en de Mexicaan vrijwillig voor te laten met het oog op de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het zorgde voor een stortvloed aan kritiek op de tweevoudig wereldkampioen.

Villeneuve gaat in zijn column voor Formule1.nl in op het hele gedoe tijdens de Grand Prix van São Paulo, want er werd niet alleen op de boardradio van Red Bull gevraagd om teamorders. "Het ging ook veel over radioverkeer gisteren. Leclerc vroeg het team of Sainz hem er in de slotfase langs kon laten, hij wil immers tweede worden in het kampioenschap. Dat Ferrari dit niet toeliet, begrijp ik. Alonso reed een seconde achter Leclerc, het risico zou te groot zijn. De derde en vierde plek in de race is voor Ferrari als constructeur dan leidend", zegt de Canadees.

Red Bull

Voor de hele situatie bij de Oostenrijkse renstal kan hij echter een stuk minder begrip opbrengen. "Pérez vroeg hetzelfde van Verstappen en de reactie van Verstappen kan ik niet begrijpen. Waarom doet hij moeilijk over plek zes of zeven? Het verandert niets voor hem, voor Pérez én het team maakt het wel verschil en hij heeft hem zoveel geholpen in het verleden. Het was niet zo dat Max een podiumplek moest opgeven, zoals in het geval van Sainz en Leclerc", besluit hij.