Sainz tevreden met podium in Brazilië, maar "jammer dat de Mercedessen zo snel zijn"

Vincent Bruins

Zondag 13 november 2022 20:56 - Laatste update: 20:57

Carlos Sainz heeft zijn negende podium van het seizoen gepakt met een derde plaats in de Grand Prix van São Paulo op het circuit van Interlagos. Een pit stop voor nieuwe zachte banden tijdens een Virtual Safety Car-periode was de sleutel tot succes voor de Ferrari-coureur.

Sainz finishte de Sprint op zaterdag in Brazilië op de tweede positie achter George Russell. Hij moest de race vandaag echter vanaf de zevende plaats aanvangen na een gridstraf voor een motorwissel. Dankzij de incidenten van Lewis Hamilton en Max Verstappen en die van Lando Norris en teamgenoot Charles Leclerc, schoof de Spanjaard op naar de derde plek. Hij leek daarna wat terug te vallen door een vroege pit stop voor mediums, maar door de undercut kwam hij uiteindelijk toch weer terug in de top drie. Ditmaal met Hamilton voor hem en Sergio Pérez achter hem. Lando Norris moest zijn McLaren aan de kant zetten en dat zorgde voor een Virtual Safety Car die daarna een volledige Safety Car-periode zou worden. Sainz was de enige koploper die wisselde naar nieuwe zachte banden. Hij herstartte achter Pérez, maar de Ferrari wist de Red Bull te verslaan in de slotfase. Sainz zag als derde de zwart-witgeblokte vlag op vier seconden achterstand van de Mercedessen.

Artikel gaat verder onder video

Tevreden met podium

"Over het algemeen was het een prima race," zei de Ferrari-coureur. "We hadden wel wat problemen bij de start met de remmen die in brand stonden. We moesten vroeg naar binnen, waardoor we een strategie van drie pit stops moesten volgen. We waren vandaag misschien niet de snelsten door de bandenslijtage. Ik heb volgas gepusht om proberen Checo bij te benen en we hadden een goede run op hem. Het is goed om op het podium te staan na als zevende te zijn gestart. We kunnen daar tevreden mee zijn. Het is alleen jammer dat de Mercedessen zo snel zijn."

OOK INTERESSANT: Verstappen krijgt controversiële straf na clash met Hamilton in Brazilië