Vincent Bruins

Zondag 13 november 2022 19:43 - Laatste update: 19:55

Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben elkaar geraakt in de Grand Prix van São Paulo. Bij de herstart na een Safety Car-periode voor een crash van Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen, dook de Nederlander aan de binnenkant van de Mercedes in S do Senna, maar het gevecht eindigde in tranen.

George Russell behield de leiding in de openingsronde op Interlagos voor teamgenoot Hamilton en Verstappen. Na een neutralisatie zat Verstappen dicht achterop Hamilton en remde hem aan de buitenkant van de eerste bocht uit. Dat werd vervolgens de binnenkant in S do Senna. De twee coureurs die vorig seizoen nog titelrivalen waren, maakten contact. Ze vielen terug naar de achtste en negende positie. Hamilton wist zich weer terug richting de top drie te werken, terwijl Verstappen een extra pit stop moest maken voor een nieuwe voorvleugel. Daarnaast kreeg de tweevoudig Formule 1-wereldkampioen een tijdstraf van vijf seconden. Experts van F1TV, maar ook veel uitgesproken fans op social media zagen het echter als een race-incident.

Radio

Hamilton was erg duidelijk naar Mercedes over de boardradio: "Dat was geen race-incident!" Ook maakte de Brit zich zorgen over mogelijke schade aan zijn bolide: "Hoeveel van mijn vloer mis ik nu?" vroeg hij aan zijn team. Mercedes liet aan hem weten dat de schade niet al te erg leek en dat de snelheid er weer goed in zat. Verstappen was duidelijk niet onder de indruk van Hamiltons actie: "Waar had hij verwacht dat ik nog heen kon gaan?" zei hij over de radio.

