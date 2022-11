Jeen Grievink

Mercedes staat er in aanloop naar de Grand Prix van São Paulo goed voor met een eerste én tweede startpositie op de grid, maar Lewis Hamilton durft niet te zeggen of zij ook daadwerkelijk de favoriet zijn. Volgens hem weten Red Bull Racing en Max Verstappen ieder weekend weer te verrassen.

Mercedes is er dit Formule 1-seizoen niet in geslaagd een competitieve auto het asfalt op te sturen. De W13 kwam snelheid tekort en had erg veel hinder van het zogenoemde porpoising. Maar naarmate het seizoen vorderde, kwamen ze wel steeds iets dichter bij de topteams. Ferrari lijkt inmiddels te zijn ingehaald en in Brazilië zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat ook Red Bull wordt afgetroefd. Tijdens de Sprint Race werd duidelijk dat Mercedes haar zaken op Interlagos goed voor elkaar heeft. Verstappen zei op zaterdag al dat de Zilverpijlen "onverslaanbaar" lijken te zijn in Brazilië. Hamilton durft zijn team echter geen favoriet te noemen, want volgens hem weten Red Bull en Verstappen steeds weer te verrassen.

Red Bull en Verstappen weten Hamilton steeds weer te verrassen

De ene keer is Verstappen superieur, de andere keer moet hij het gaspedaal flink intrappen om de zege achter zijn naam te krijgen. Hamilton weet dan ook niet waar hij aan toe is met de Oostenrijkse concurrent. "Eerlijk gezegd, elke keer dat we op een circuit aankomen, worden we weer op één of andere manier verrast", zo sprak hij tegenover de media in Brazilië. "De ene keer door hoe groot het gat is en de andere keer door hoe dichtbij we zitten, dus ik weet morgen (zondag, red.) pas van welk scenario er nu sprake is."

Hamilton wil Mercedes niet in favorietenrol drukken

Dat Mercedes de favoriet is op Interlagos, wil Hamilton niet bevestigen. "Ik weet niet of de auto spectaculair gaat zijn hier, ik weet niet of we net zo dichtbij zitten als dat het de laatste race het geval was. Ik denk het niet, maar ik hoop dat we verrast worden en dat dat niet het geval gaat zijn", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.