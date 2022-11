Jeen Grievink

Zaterdag 12 november 2022 21:15 - Laatste update: 21:23

George Russell begon de Sprint Race in São Paulo vanaf de derde positie, maar reed een ijzersterke wedstrijd. Hij wist onder meer Max Verstappen voorbij te gaan en pakte uiteindelijk de overwinning. Na afloop was hij dan ook zeer tevreden.

Russell moest hard knokken voor zijn overwinning, want met name Verstappen maakte het hem bijzonder lastig. De Mercedes-coureur stond op de zachtere band en dat gaf hem uiteindelijk het voordeel. Verstappen verdedigde hard, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Daarna gingen ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton nog aan de Red Bull voorbij. Russell kwam vervolgens niet meer in de problemen en reed comfortabel naar de overwinning. Vanwege een gridstraf voor Sainz, zal Mercedes de gehele eerste startrij bezet houden bij aanvang van de daadwerkelijke Grand Prix van São Paulo, die morgen op het programma staat.

Artikel gaat verder onder video

Russell had pace Mercedes niet verwacht

Na afloop was Russell aangenaam verrast met het resultaat. "Het was waanzinnig", zo sprak hij bij de gridinterviews. "Ik had deze pace niet verwacht, maar het geeft wel aan hoe hard het team gewerkt heeft." Het gevecht met Verstappen bracht de nodige risico's met zich mee en daar was Russell zich ook absoluut van bewust. "Het is moeilijk, want het is een Sprint, dus je moet inschatten wat je wil gaan doen, zonder te veel risico's te nemen. Het is gek om te bedenken dat we nu de gehele eerste startrij hebben", zo zegt hij.

OOK INTERESSANT: Russell wint sprintrace in Brazilië, drama voor Verstappen

Verstappen gaat "morgen gegarandeerd weer vliegen"

Dat hij Verstappen vandaag wist te verslaan, zegt volgens hem helemaal niets over morgen. Russell verwacht dat Red Bull en Verstappen er op zondag gewoon weer bijzitten, ondanks de teleurstellende vierde en vijfde positie die het Oostenrijkse team vandaag behaalde. "Max zal morgen gegarandeerd weer vliegen, maar het (de eerste startrij, red.) is een luxe positie voor ons", zo besluit Russell.