Lars Leeftink

Zondag 13 november 2022 11:28 - Laatste update: 13:19

Carlos Sainz is van mening dat hij niet veel fout heeft gedaan tijdens het duel met Max Verstappen. Het duel vond plaats tijdens de sprintrace in Brazilië, waarbij de Spanjaard profiteerde van de matig presterende medium band van de Nederlander.

Sainz begon vanaf een teleurstellende P5 aan de sprintrace van afgelopen zaterdag, maar kon zich tijden de race een weg naar voren banen. Onder meer Lando Norris werd ingehaald, terwijl hij richting het einde van de race ook Verstappen voorbij wist te rijden. Sainz werd uiteindelijk tweede, achter George Russell en voor Lewis Hamilton. De inhaalactie op Verstappen was, volgens veel mensen, op het randje of er zelfs overheen.

Verstappen

Tijdens de persconferentie van de FIA blik Sainz, voormalig teamgenoot van Verstappen, terug op zijn veelbesproken duel met de tweevoudig wereldkampioen. "Het was krap. Wanneer je op het punt staat om een Red Bull in te halen, dan moet je het risico nemen bij het remmen, want op het rechte stuk kun je natuurlijk niet naast elkaar rijden." Volgens Sainz was de grootste uitdaging voor hem om het tegen een Red Bull op te nemen, dat het hele seizoen dominant is geweest.

Red Bull

"Het passeren van een Red Bull was waarschijnlijk het moeilijkste om te doen", vervolgt Sainz. "Ik moest een beetje sturen onder het remmen, blokkeerde een beetje en ging wijd, waardoor ik contact had met Max. Ik denk dat het wel een eerlijk duel was. Ik denk dat het bij het racen hoort. Uiteindelijk was er geen grote schade voor ons beiden." Ook Verstappen hebben we niet horen klagen over het duel met de Spanjaard, die uiteindelijk tweede werd tijdens de sprintrace maar wegens een gridpenalty vanaf P7 gaat starten.