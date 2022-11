Ewan Gale & Lars Leeftink

Zondag 13 november 2022 10:51 - Laatste update: 10:57

Daniel Ricciardo heeft gereageerd op de berichten van zaterdagavond dat een terugkeer naar Red Bull voor 2023 een "bijna afgeronde deal" is. Volgens Ricciardo liggen alle opties nog op tafel voor 2023. De Australiër geeft een update.

Ricciardo zal volgend jaar niet op de grid staan en is in plaats daarvan op zoek naar een plek als reservecoureur bij een team in een poging zichzelf in 2024 op de kaart te zetten en een stoeltje bij een team vooraan te veroveren. Op zaterdag beweerde de Braziliaanse omroep Esporte Na Band dat Ricciardo zijn beslissing had genomen en een terugkeer naar Red Bull bijna afgerond was. Na te zijn opgegroeid in het junior-systeem van het team, bracht de 33-jarige coureur vijf succesvolle jaren door samen met Sebastian Vettel en Max Verstappen in een periode die zeven overwinningen voor Ricciardo opleverde. Daarna was Ricciardo wat minder succesvol bij Renault en McLaren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Daniel Ricciardo keert terug als reservecoureur bij Red Bull Racing in 2023'

Ricciardo

Gevraagd of zijn toekomst duidelijk is en de geruchten kloppen, zei Ricciardo tegen onder meer GPFans: "Niet echt. Er is nog niets dat dichtbij of bevestigd is of zoiets. Ik kan iets verzinnen, maar ik kan je niets nieuws vertellen." Toen de Australiër werd gevraagd of de deal met Red Bull al afgerond is, zegt Ricciardo: "Dat is het niet, dat kan ik je nu vertellen. Kijk, zoals ik al eerder heb gezegd, ik heb niets te verbergen. Vanuit contractueel oogpunt denk ik dat ik vrij ben om praten en wat dan ook, maar er wordt nog niets afgerond. Als er iets is afgerond, geloof me, ik zou het zeggen. Dus niets houdt dat tegen."

Red Bull

Ricciardo zal in 2023, voor het eerst sinds 2011, niet actief zijn in de Formule 1 als vaste coureur. McLaren maakte eerder dit jaar bekend dat het team na een paar teleurstellende jaren afscheid zou nemen van de ervaren coureur en Oscar Piastri zijn vervanger zou zijn, waarna er vooral veel geruchten waren omtrent stoeltjes bij Alpine en Williams. Dit is er echter niet van gekomen, waarna Ricciardo zelf de knoop doorhakte door te zeggen dat hij in 2023 geen vast stoeltje zal hebben. Sindsdien wordt hij vooral met een plekje als reservecoureur in verband gebracht. Red Bull en Mercedes worden hierbij vooral genoemd, terwijl ook McLaren kans maakt. Er is voorlopig dus nog geen knoop doorgehakt, aldus Ricciardo.