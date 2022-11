Jeen Grievink

Zaterdag 12 november 2022 18:47 - Laatste update: 18:47

Daniel Ricciardo zal spoedig wereldkundig maken dat hij terugkeert bij Red Bull Racing in 2023, zo meldt de Braziliaanse sportzender Esporte Na Band. De Australiër vertrekt na dit seizoen bij het team van McLaren en herenigt zich dan met Max Verstappen in Milton Keynes. Ricciardo doet echter wel een stapje terug, want hij zal als reservecoureur aan de slag gaan.

Ricciardo maakte jarenlang deel uit van de Red Bull-familie, maar trok in 2018 de deur achter zich dicht om een avontuur aan te gaan bij Renault. Vanaf 2021 rijdt hij voor het team van McLaren, maar deze samenwerking werd geen doorslaand succes. De Britse renstal besloot in goed overleg het contract met de Australiër vroegtijdig tot een einde te brengen, waardoor hij na dit seizoen transfervrij is. Al vrij snel werd duidelijk dat Ricciardo niet hoefde te hopen op een vast racezitje bij een ander team, maar vertrekken uit de paddock was ook geen optie. Zodoende gaat hij nu als reservecoureur aan de slag bij Red Bull Racing, zo klinkt het resoluut op de Braziliaanse televisie.

'Ricciardo vanaf 2023 naar Red Bull als reservecoureur

"Daniel Ricciardo wordt binnenkort aangekondigd als reservecoureur voor Red Bull vanaf 2023", zo meldt het medium. "Deze informatie werd achterhaald door Jayme Brito, uitvoerend producent van de Formule 1 bij Band, en deze zaterdag wereldkundig gemaakt door verslaggever Mariana Becker. Het contract tussen Red Bull en Ricciardo moet op korte termijn worden ondertekend. Beide partijen hebben echter nog geen informatie prijsgegeven." Als de stellige berichtgeving vanuit Brazilië klopt, betekent dat dat Ricciardo een aanbod van Mercedes links heeft laten liggen. De 33-jarige coureur was immers ook bij de Zilverpijlen in beeld als reservecoureur.

Hereniging met Max Verstappen

Als Ricciardo terugkeert bij Red Bull, dan zal hij worden herenigd met Verstappen, met wie hij tussen 2016 en 2018 samen reed bij de Oostenrijkse renstal. De Australiër en de Nederlander ontpopte zich tot een hilarisch duo op de grid, maar de relatie bekoelde toen de twee met elkaar in aanraking kwamen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2018. Ricciardo vertrok aan het einde van dat jaar bij Red Bull en maakte de overstap naar Renault. Nu lijkt hij dus toch weer terug te gaan keren op het oude nest.