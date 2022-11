Brian Van Hinthum

Zaterdag 12 november 2022 22:09 - Laatste update: 22:16

Lewis Hamilton wist zaterdag knap als derde te finishen in de sprintrace van de Grand Prix van São Paulo en de zevenvoudig wereldkampioen droomt dan ook hardop van een overwinning, daar hij zondag vanaf de tweede plek mag starten. Carlos Sainz, die als tweede eindigde, heeft namelijk nog een gridstraf van vijf plekken op zak. Toch moet de Brit vrezen, want hij zou mogelijk een straf kunnen krijgen wegens het verkeerd positioneren tijdens de start. Hamilton wordt - net als Daniel Ricciardo en Zhou Guanyu - onderzocht door de stewards.

Mercedes zal toch in hun stoutste dromen niet hebben verwacht om dit seizoen nog eens van de eerste startrij te vertrekken. Zoals het er nu voor staat, gaat dat op zondag echter toch gebeuren tijdens de Grand Prix van São Paulo. Rondom die startpositie staan echter nog wel de nodige vraagtekens. De zevenvoudig wereldkampioen wordt namelijk door de stewards onderzocht wegens het verkeerd positioneren tijdens de start.

Onderzoek naar Hamilton

De Britse coureur zou zich namelijk te ver naar buiten en te ver naar voren hebben opgesteld bij de start van de sprintrace, waardoor de stewards op dit moment aan het onderzoeken zijn of hij daadwerkelijk niet goed gepositioneerd stond voor de start. Mocht de Mercedes-coureur daadwerkelijk in overtreding zijn geweest, hangt de tweede startplek aan een zijden draadje en kan hij mogelijk een gridstraf krijgen richting de race van zondag.

Mercedes verwacht geen straf

Als het aan trackside engineer Andrew Shovlin ligt, komt er echter geen straf uit de kamer van de wedstrijdleiding. "Het zou gaan om de positionering in het vak, maar we hebben de onboard bekeken en het lijkt erop dat we zeer conservatief waren in onze positionering als het gaat om de lijnen. Of het een probleem was met de sensoren, dat weet ik niet. Maar op het beeld dat we hebben gezien, lijkt het er niet op dat we buiten het vak stonden", klinkt hij tegenover Sky Sports zeker van zijn zaak.