Lars Leeftink

Vrijdag 11 november 2022 13:08 - Laatste update: 13:08

Max Verstappen vindt dat Red Bull de straf die het team heeft gekregen voor het overschrijden van de budgetcap moet gebruiken als motivatie voor de auto en prestaties van volgend jaar.

Red Bull kreeg te horen van de FIA dat het 1.8 miljoen pond over de budgetcap was gegaan en het een geldboete van 7 miljoen dollar kreeg. Toch doet de 10% vermindering qua tijd in de windtunnel nog het meeste pijn. Het totaal van Red Bull komt daardoor op 63%, terwijl concurrenten Ferrari (75%) en Mercedes (80%) veel meer de tijd krijgen om hun auto te testen. De andere teams hebben een nog groter voordeel op Red Bull.

Motivatie

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië liet Verstappen weten dat de straf pittig is, maar hij ook denkt dat er een voordeel is aan de straf waar het hele team van gaat profiteren. "Het zal ons zeker raken, maar hoeveel, dat weet ik nog niet. Ik ben er echter ook van overtuigd dat het team en de mensen die we hebben het kunnen gebruiken als een extra motivatie om het nog beter te doen."

2023

Red Bull, dat net zoals andere teams al bezig is met de auto van 2023, heeft volgens Verstappen ondanks de straf en limitaties genoeg talent in huis om toch nog een snelle auto te maken die de Nederlander ook volgend jaar in staat stelt om wereldkampioen te worden. "Ik weet dat ze altijd alles geven, maar we hebben een competitieve wagen en veel goede ideeën. Ik denk dat dat voor volgend jaar ook zo is en hopelijk is die wagen goed genoeg."